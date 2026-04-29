2026年3月のPixel Dropアップデート配信後、一部のPixelユーザーの間でブートループ（再起動を無限に繰り返す状態）が発生していました。このトラブルについて、Googleがようやく具体的な修正テストの段階に入ったと報じられています。

↑（画像提供／Triyansh Gill／Unsplash）

このブートループ問題は4月初めにも伝えられており、Pixel 6シリーズから最新のPixel 10シリーズまで、複数世代の端末に影響が出ているとされています。「G」ロゴから先に進まない、あるいは再起動を繰り返してロック画面までたどり着けないといった症状が報告されています。

Googleは自社のIssue Tracker（問題追跡システム）上でこの問題を認めていますが、修正方法や原因についての明確な説明はこれまで行っていませんでした。

そんななか、あるPixelユーザーが、Googleサポートから連絡を受けたと述べています。その内容は、ブートループ問題を修正できる可能性があるベータ版アップデートの提供を申し出るものでした。さらに、この問題について協議し、アップデートのテストを支援してもらうため、そのユーザーはエンジニアリングチームとの会議に招待されたそうです。

これらの状況から、Googleが影響を受けているユーザーと協力し、修正アップデートのテストを積極的に進めている様子がうかがえます。すでに4月の月例アップデートは配信されていますが、ブートループ問題はまだ解決に至っていません。現在テスト中の修正用ベータ版アップデートが順調に進めば、5月の月例アップデートとともに一般ユーザーへ展開される可能性が高いとAndroid Authorityは指摘しています。

ほかにも、3月のPixel Dropアップデート以降、バッテリー消費が激しくなるとの報告が寄せられていました。さらに、3月と4月の両方のアップデートにおいて、一部で動作が鈍くなったり、画面がカクついたりするなどのパフォーマンスの低下も指摘されています。これらの問題が1日も早く解消されることが期待されます。

Source: Google Issue Tracker

Via: Android Authority

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