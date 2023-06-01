ヨルシカの新曲「あぶく」、「週間ストリーミング」初登場 NCT WISH、Vaundyもランクイン【オリコンランキング】
バンド・ヨルシカの新曲「あぶく」が、最新の5月4日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で67位に初登場した。
【動画】ヨルシカの新曲「あぶく」MV
ヨルシカは、コンポーザーの“n-buna”がボーカル“suis”を迎えて結成したバンド。本作は、4月6日に放送がスタートしたTVアニメ『LIAR GAME』（テレ東系列ほか）のオープニングテーマに起用されている。
120位には、6人組ボーイズグループ・NCT WISHの4月20日にリリースされた最新アルバムのタイトル曲「Ode to Love」が初登場。また、151位には、現在放送中のフジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の主題歌となっているVaundy「イデアが溢れて眠れない」が初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞
【動画】ヨルシカの新曲「あぶく」MV
ヨルシカは、コンポーザーの“n-buna”がボーカル“suis”を迎えて結成したバンド。本作は、4月6日に放送がスタートしたTVアニメ『LIAR GAME』（テレ東系列ほか）のオープニングテーマに起用されている。
120位には、6人組ボーイズグループ・NCT WISHの4月20日にリリースされた最新アルバムのタイトル曲「Ode to Love」が初登場。また、151位には、現在放送中のフジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の主題歌となっているVaundy「イデアが溢れて眠れない」が初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞