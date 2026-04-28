ニッポン放送は28日、5月8日の午後10時から2時間の特別番組「ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD」を生放送することを発表した。

「ウマ娘 プリティーダービー」はCygamesによるクロスメディアコンテンツ。テレビアニメやゲームなどが存在しており、実在する競走馬をモチーフにした物語が展開されている。今回の特別番組では、ゴールドシップ役の上田瞳、オルフェーヴル役の日笠陽子、ステイゴールド役の松田颯水がパーソナリティーを務め、フリーアナウンサーの荘口彰久がアシスタントを務める。

番組では、今年2月にゲーム配信5周年を迎えたウマ娘に関する様々なトークを展開するほか、さまざまな企画が行われる予定だ。

さらに、番組ではウマ娘に関してのおたよりや放送前に発表されるテーマに沿ったメールを募集し、メールが採用されたリスナーには番組オリジナルステッカーをプレゼントする。

「ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD」は5月8日午後10時からニッポン放送を含む全国19局ネットで生放送。ラジオ・radikoを使ってそれぞれの放送エリアで聴けるほか、radikoのエリアフリー機能を使えば全国どこからでも聴くことができる。