4月27日（月）日本テレビ系で放送した「しゃべくり007」には、“偏差値70集団”として岸谷蘭丸、黒岩里奈、廣津留すみれ、松井ケムリ（令和ロマン）、松丸亮吾、本郄克樹（B&ZAI）（※50音順）の屈指の頭脳を持つ6人が登場。塾に「行く」か「行かないか」というトークから、大手進学塾の激し過ぎるクラス分け競争の裏側など “偏差値70集団”が厳しい受験戦争を勝ち抜くために体験してきたマル秘エピソードを語った。

スタジオでは、子育て真っ最中の有田哲平が、“偏差値70軍団”に「勉強することを楽しんでもらいたいけど、モノで釣ったら（いいかどうか）…」と相談。

松丸は「僕はご褒美のおかげで勉強が好きになった」と回答。親から「勉強を3時間やったら、ゲームをいつまでもやっていいよ」と条件を出され、「ゲームがやりたいから、とりあえず3時間勉強を続けていたら、嫌でもちょっとずつ（勉強が）できるようになってきた。できるようになってくると楽しくなってきて、ゲーム関係なく勉強するようになった」と明かす。岸谷も同様に「本を読んだ時間分、ゲームしていい」という条件だったが、「本のほうが楽しくなってきて、気づいたら本ばっかり読んでて、たまにゲーム」と、興味が変化していったという。

その他、“偏差値70集団”が、各々に実践してきた勉強法をしゃべくり的に紹介。＜暗記はいつやるのが正解？＞＜正解を先に見ちゃう式＞＜時間刻み勉強法＞など、目からウロコの最強勉強メソッドを明かした。この放送は、現在TVerにて見逃し配信中。