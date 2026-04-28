この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【食材1つ】玉ねぎ丸ごとレンジでチンするだけ！とろとろ新玉まるごとスープ」と題した動画を公開しました。動画では、新玉ねぎを丸ごと1個使い、電子レンジだけで手軽に作れるとろとろスープの作り方を紹介しています。



用意する食材は玉ねぎ1個だけという究極のズボラレシピ。切り込みを入れた新玉ねぎを深めの器に入れ、コンソメと水を加えて600Wのレンジで8分加熱します。その後、ピザ用チーズをのせてさらに1分加熱すれば完成という、火も使わず10分以内で作れる手軽さが最大の魅力です。



動画では実食しながら、「新玉ねぎが甘く柔らかく、トロトロになっていて1玉ペロリといけちゃいます」とその美味しさを表現し、チーズとの相性も抜群だと語っています。また、お皿が小さかったり水の量が多すぎたりすると、レンジ加熱中に吹きこぼれてしまうという失敗談も紹介。「水は少なめを意識」と、上手に作るためのコツも伝授されました。



さらに動画後半では、管理栄養士の視点から新玉ねぎの栄養素についても解説。「丸ごとスープにすることで、甘みとうまみが汁に全部溶け出して、水溶性の栄養素も残さずとれちゃいます」と、栄養を逃さず摂取できるメリットをアピールしています。



新玉ねぎが旬を迎えるこの季節、甘みたっぷりの熱々スープで、手軽に野菜の栄養を取り入れてみてはいかがでしょうか。



【とろとろ新玉まるごとスープレシピ】

［材料］（1人分）

・新玉ねぎ 1個

・コンソメ顆粒 小さじ1/2

・水 50ml

・ピザ用チーズ 適量

・パセリ お好みで



［作り方］

1. 新玉ねぎのヘタを落として皮をむき、バラバラにならないよう底の芯の部分を残して6等分に切り込みを入れる。

2. 深めのお汁椀やスープカップに玉ねぎを丸ごと入れ、コンソメ顆粒と水を加える。

3. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで8分加熱する。

4. 一旦取り出してラップをあけ（湯気に注意）、ピザ用チーズを適量のせる。

5. 再びラップをし、600Wの電子レンジでさらに1分加熱する。

6. 玉ねぎが中央まで透き通って柔らかくなっていれば完成。お好みで彩りにパセリをかける。