お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（39）が28日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。人気アイドルの交友関係にツッコんだ。

同番組には男性7人組「IMP.」がゲスト出演。メンバーの横原悠毅は大のお笑い好きで「実は芸人になりたかった」と告白。「吉本に入ろう」と決意するも、2006年の「M―1グランプリ」で優勝した「チュートリアル」のネタに「こんな天才じゃないとダメなんだ」と衝撃。「あきらめてアイドルになった」と明かした。

そのためお笑い芸人とも食事に行く仲と話したが、メンバーからの食事の誘いは断るという横原。その理由を「（メンバーと）仲はいいですけど、毎日朝から夜まで仕事して一緒にいて、そのあとも一緒にいようとするのがヤバくないですか？」とぶっちゃけると、澤部は「その気持ちも分かるけど」と理解を示した。

しかし澤部の相方・岩井勇気は「でも“仲いい芸人って誰？”って聞いたら、（ぺこぱの）シュウペイと（マテンロウの）アントニーっていう、ファンが不安になるような」と苦笑い。澤部が「今すぐ関係を断て！」とツッコむと、横原は「どういう意味ですか」と“抗議”。澤部は「ポーカーやってるでしょ、絶対」とあきれていた。