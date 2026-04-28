シャオミ・ジャパンは、9.7インチタブレット『REDMI Pad 2 9.7』を4月28日に発売する。あわせて、発売を記念した割引キャンペーンも同日より実施される。

本製品は、2K（2,048×1,280）解像度に対応した9.7インチのクリスタルクリアディスプレイを搭載。最大120Hzの高リフレッシュレートにより、動きの速いシーンでも滑らかな映像表示を実現する。TÜV Rheinlandのアイケア認証も取得しており、長時間の使用に配慮した設計となっている。

バッテリーは7600mAhの大容量を備え、最大1.7日間の使用が可能。高強度のアルミニウム合金を採用したユニボディのオールメタルデザインにより、スリムなフォルムと高級感を両立している。40項目以上の品質テストをクリアし、耐久性にも配慮されている。

プロセッサには「Snapdragon 6s 4G Gen 2」を採用。最大2TBまで拡張可能なmicroSDカードスロットも備える。

OSは最新の「Xiaomi HyperOS 3」を搭載し、スマートフォンとのデータ転送や共有クリップボードなど、デバイス間のシームレスな連携機能を提供する。画面上の気になる部分を丸で囲んで検索できる「Google かこって検索」にも対応する。

市場想定価格は、4GB/64GBモデルが24,980円（税込）、4GB/128GBモデルが31,980円（税込）。4月28日から5月31日までの期間中は早割価格が適用され、それぞれ21,980円（税込）、28,980円（税込）で購入できる。カラーはグラファイトグレーとシルバーの2色展開。

また同期間中、本体と専用カバーを同時に購入すると、通常2,980円（税込）の『REDMI Pad 2 9.7 カバー』を980円で購入できる発売記念キャンペーンも実施される。なお、販売チャネルによりキャンペーンの実施有無や受け渡し方法は異なる。

■製品情報価格：・4GB/64GB：24,980円（税込）／早割21,980円（税込）・4GB/128GB：31,980円（税込）／早割28,980円（税込）・REDMI Pad 2 9.7 カバー：2,980円（税込）カラー：グラファイトグレー、シルバー主な仕様：・9.7インチ 2K（2,048×1,280）ディスプレイ、最大120Hzリフレッシュレート・Snapdragon 6s 4G Gen 2・7600mAhバッテリー・microSDカードスロット（最大2TB）・Xiaomi HyperOS 3・TÜV Rheinlandアイケア認証販売チャネル：・量販店：エディオン、ジョーシン、ビックカメラ、ヤマダ電機、ヨドバシカメラ・直営店：Xiaomi Store 各店・オンライン：Xiaomi公式サイト（mi.com）、Xiaomi公式 楽天市場店、Amazon.co.jp、ストリーム（ECカレント）