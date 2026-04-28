ディズニープラス、5月の新着作品はTravis Japanのトラベルドキュメンタリーや「HELP/復讐島」など
ディズニープラスで5月に配信がスタートする作品が発表された。
新たに配信される作品は、ダンス＆ボーカルグループTravis Japanのアメリカ旅に密着した「Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―」や、映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」にも登場するパニッシャーが主人公のドラマ「マーベル・テレビジョン スペシャル・プレゼンテーション：パニッシャー：ワン・ラスト・キル」など。
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実写映画では、パワハラ上司と部下が無人島で次々と立場を逆転させ、泥沼の心理戦と衝撃の結末を繰り広げるノンストップ復讐エンターテイメント「HELP/復讐島」が独占配信される。
(c) 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.5月配信作品 配信日 ジャンル 作品名 キャスト エピソード数 5月1日 ドキュメンタリー Travis Japan Summer Vacation!!
―7人のアメリカ旅― Travis Japan 全10話 5月6日 海外ドラマ トラッカー シーズン3 ジャスティン・ハートリー
フィオネ・レネ
アビー・マッケナニー 全22話中
10～16話 5月6日 海外ドラマ シフティング・ギアーズ シーズン2 ティム・アレン
カット・デニングス 全13話 5月7日 実写映画 HELP/復讐島 レイチェル・マクアダムス
ディラン・オブライエン - 5月11日 韓国ドラマ 伝説のキッチン・ソルジャー パク・ジフン
ユン・ギョンホ
ハン・ドンヒ
イ・ホンネ
イ・サンイ 全12話 5月12日 ナショナル ジオグラフィック スタンリー・トゥッチのイタリア料理に恋して シーズン2 スタンリー・トゥッチ 全5話 5月13日 マーベル マーベル・テレビジョン スペシャル・プレゼンテーション：パニッシャー：ワン・ラスト・キル ジョン・バーンサル - 5月15日 コメディ リサ・アン・ウォルター：イット・ワズ・アン・アクシデント リサ・アン・ウォルター - 5月15日 ドキュメンタリー ようこそレクサムへ シーズン5
（※FX作品） ロブ・マケルヘニー
ライアン・レイノルズ 全8話 5月20日 海外ドラマ アボット エレメンタリー シーズン5 キンタ・ブランソン
タイラー・ジェームズ・ウィリアムズ 全22話 5月27日 海外ドラマ GBI特別捜査官 ウィル・トレント シーズン4 ラモン・ロドリゲス
エリカ・クリステンセン
イアンサ・リチャードソン 全18話 5月28日 海外ドラマ コンビニ・ボーイズ シーズン2 アシフ・アリ
サーガル・シェイク
プールナ・ジャガナサン 全6話