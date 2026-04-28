福山雅治が魅せる大人の微笑み！美しく大きな月＆音響機器がならぶ幻想的な空間での近影公開に「笑顔が素敵」「月下美男」とファン歓喜

【写真】美しく大きな月を背に、優しく微笑むショットを投稿した福山雅治

福山雅治が自身のInstagramを更新し、月をバックにしたショットを公開した。

■福山雅治「お気持ちが沁みます！」と故郷・長崎への感謝を綴る

本投稿は、福山が監督を務めたライブフィルム第2弾『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM ＠ NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』を上映し続けるTOHOシネマズ長崎への謝意だ。この作品は、2024年10月に福山が故郷の長崎で行ったフリーライブ『Great Freedom』を映画化したもの。

福山は「TOHOシネマズ長崎さん、長く上映してくださってありがとうございます。お気持ちが沁みます！お近くの方は是非ともご鑑賞ください。福」と感謝の気持ちを記した。併せて公開されたのは、レコーディングスタジオでの1枚だ。重厚なミキシングコンソールを前に、黒Tシャツにアシンメトリーなデザインのアウターを纏った福山が柔らかな微笑みを浮かべている。

SNSには「笑顔が素敵」「月華美男」「長崎に観に行きたいな」「長崎の人が羨ましい」といったさまざまな声が集まっている。

■4月29日に再上映が決定！故郷のスクリーンに「月光」が優しく照らす

4月29日、17時55分よりTOHOシネマズ長崎にて、ライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI』の再上映が決定した。福山は、自身のXにて「ご都合のあうあなた TOHO長崎にてお待ちしております」と、ファンに向けたメッセージと共に映画ポスターを投稿した。

■聖地・日本武道館で繰り広げた熱い2日間！

現在、全国ツアー『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声（りゅう、かみなりすなわちこえをはっす）』を完走すべく、全国を駆け巡っている福山。4月24日、25日の2日間には、東京・日本武道館での公演を成功させた。

福山はInstagramに、キャップ＋黒縁メガネ姿で自撮りショットを投稿。「初日前日の場当たりにて。まったく別のセットになりましたね。アリーナから最上段、最前列から最後列、各所確認しましたが、結果『日本武道館』という建築物への有り難みと嬉しみが溢れてしまいました。」と綴り、会場の隅々まで思いを巡らせたことを明かした。続けて「音楽家にとっても武道家にとっても聖地ですからね。全部見えました。全部届きました。ありがとう。福」とファンへの感謝の気持ちを記した。

6月13日と14日にも再び日本武道館でライブを行う他、8月には東京ドームと京セラドーム大阪でのドーム公演も予定されている。