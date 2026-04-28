タレントでエッセイストの岡田美里が、娘との親子ショットをアップした。

２８日までにインスタグラムで「今日は舞台がオフで東京に戻ってきた小春と、後半の大阪、岩手、名古屋、宮城の舞台の無事を祈るために日枝神社にお詣りしました。赤坂虎屋でランチして、ニューオータニの日本庭園をお散歩してお茶を飲み束の間のお天気を楽しみました」と次女の女優・堺小春とのオフショットを投稿。

「舞台にとても感動し、最初から涙が止まりませんでした」などと感想を長文で記し、「小春さんファンタジーの中で１人だけリアル世界の人間である所をじっと受けの芝居でしっかり存在していて星の瞬きの切なさに繋がるんですよね、、、天性のコメディエンヌのセンスはもう言わずもがな 進化が止まらない感じですね。すみません、親バカで…ｂｙステージママ岡田美里」とちゃめっ気たっぷり。フォロワーは「素敵な親子ですね」「小春ちゃん頑張って」などの声を寄せた。

岡田は１９８９年に堺正章と結婚し２女をもうけるも０１年に離婚。０３年にスポーツインストラクターの男性と再婚し０８年に離婚。還暦の２２年５月に一般男性と再々婚したことを発表した。娘の小春はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」などに出演。私生活では２１年９月に結婚を発表し、今年１月１日に離婚を報告した。