4人組ガールズロックバンド「うたたねzzz」が28日までに公式サイトを更新。5月7日をもって解散することを発表した。

公式サイトでは「2026年5月7日をもって、うたたねzzzとしての活動を終了し、グループを解散することとなりました」と発表。「2024年10月25日のデビューライブより、応援してくださるファンの皆様、関係者の皆さまに支えられ活動を続けることができました。幾度も話し合いを重ね、それぞれが自分の進むべき方向性を考えた結果、グループ解散という選択肢を取る決断に至りました」と経緯を説明した。

解散ライブなどは行わない予定という。「これまで応援頂いたファンの皆さま、関係者の皆さまに改めて感謝を申し上げると共に、それぞれの夢へ向けて進んでいくメンバーをこれからもお見守りください。文面でのお知らせとなり大変心苦しいですが、ご理解頂けますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

同バンドは24年、仲本愛美、花城カレン、蒼木るいの3人で、全員が楽器未経験者ながら“4つのコードからならアイドルでもバンドができる？”をコンセプトにバンドアイドルグループ「4CHORD」として結成された。昨年10月、キーボード担当の新メンバー柚葉しずくの加入にともない、グループ名をうたたねzzzに改名した。