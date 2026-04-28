―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　ＰＣＡ <9629>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比7.2％減の24.9億円になり、27年3月期も前期比47.3％減の13.1億円に落ち込む見通しとなった。

▲No.2　合同鉄 <5410>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％減の110億円になり、27年3月期も前期比36.9％減の70億円に落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9629> ＰＣＡ 　　　　東Ｐ 　 -14.07 　　4/27　本決算　　　-47.33
<5410> 合同鉄 　　　　東Ｐ 　 -12.99 　　4/27　本決算　　　-36.87
<9474> ゼンリン 　　　東Ｐ　　 -8.92 　　4/27　本決算　　　　0.88
<4503> アステラス 　　東Ｐ　　 -7.11 　　4/27　本決算　　　　2.23
<6810> マクセル 　　　東Ｐ　　 -6.89 　　4/27　本決算　　　　　－

<7283> 愛三工 　　　　東Ｐ　　 -6.00 　　4/27　本決算　　　 -6.39
<3778> さくらネット 　東Ｐ　　 -5.62 　　4/27　本決算　　 1042.86
<9932> 杉本商 　　　　東Ｐ　　 -4.81 　　4/27　本決算　　　　0.59
<8601> 大和 　　　　　東Ｐ　　 -4.58 　　4/27　本決算　　　　　－
<6501> 日立 　　　　　東Ｐ　　 -4.05 　　4/27　本決算　　　 -1.27

<3636> 三菱総研 　　　東Ｐ　　 -3.88 　　4/27　　上期　　　 32.12
<3635> コーテクＨＤ 　東Ｐ　　 -3.70 　　4/27　本決算　　　-26.32
<6988> 日東電 　　　　東Ｐ　　 -2.88 　　4/27　本決算　　　　4.34
<7970> 信越ポリ 　　　東Ｐ　　 -2.63 　　4/27　本決算　　　　　－
<6436> アマノ 　　　　東Ｐ　　 -2.24 　　4/27　本決算　　　　5.10

<2327> ＮＳＳＯＬ 　　東Ｐ　　 -1.98 　　4/27　本決算　　　　6.66
<3003> ヒューリック 　東Ｐ　　 -1.36 　　4/27　　　1Q　　　 -3.66
<2211> 不二家 　　　　東Ｐ　　 -0.42 　　4/27　　　1Q　　　-66.30

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース