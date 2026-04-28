決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 日立、アステラス、日東電 (4月27日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 ＰＣＡ <9629>
26年3月期の連結経常利益は前の期比7.2％減の24.9億円になり、27年3月期も前期比47.3％減の13.1億円に落ち込む見通しとなった。
▲No.2 合同鉄 <5410>
26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％減の110億円になり、27年3月期も前期比36.9％減の70億円に落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9629> ＰＣＡ 東Ｐ -14.07 4/27 本決算 -47.33
<5410> 合同鉄 東Ｐ -12.99 4/27 本決算 -36.87
<9474> ゼンリン 東Ｐ -8.92 4/27 本決算 0.88
<4503> アステラス 東Ｐ -7.11 4/27 本決算 2.23
<6810> マクセル 東Ｐ -6.89 4/27 本決算 －
<7283> 愛三工 東Ｐ -6.00 4/27 本決算 -6.39
<3778> さくらネット 東Ｐ -5.62 4/27 本決算 1042.86
<9932> 杉本商 東Ｐ -4.81 4/27 本決算 0.59
<8601> 大和 東Ｐ -4.58 4/27 本決算 －
<6501> 日立 東Ｐ -4.05 4/27 本決算 -1.27
<3636> 三菱総研 東Ｐ -3.88 4/27 上期 32.12
<3635> コーテクＨＤ 東Ｐ -3.70 4/27 本決算 -26.32
<6988> 日東電 東Ｐ -2.88 4/27 本決算 4.34
<7970> 信越ポリ 東Ｐ -2.63 4/27 本決算 －
<6436> アマノ 東Ｐ -2.24 4/27 本決算 5.10
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ -1.98 4/27 本決算 6.66
<3003> ヒューリック 東Ｐ -1.36 4/27 1Q -3.66
<2211> 不二家 東Ｐ -0.42 4/27 1Q -66.30
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 ＰＣＡ <9629>
26年3月期の連結経常利益は前の期比7.2％減の24.9億円になり、27年3月期も前期比47.3％減の13.1億円に落ち込む見通しとなった。
▲No.2 合同鉄 <5410>
26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％減の110億円になり、27年3月期も前期比36.9％減の70億円に落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9629> ＰＣＡ 東Ｐ -14.07 4/27 本決算 -47.33
<5410> 合同鉄 東Ｐ -12.99 4/27 本決算 -36.87
<9474> ゼンリン 東Ｐ -8.92 4/27 本決算 0.88
<4503> アステラス 東Ｐ -7.11 4/27 本決算 2.23
<6810> マクセル 東Ｐ -6.89 4/27 本決算 －
<7283> 愛三工 東Ｐ -6.00 4/27 本決算 -6.39
<3778> さくらネット 東Ｐ -5.62 4/27 本決算 1042.86
<9932> 杉本商 東Ｐ -4.81 4/27 本決算 0.59
<8601> 大和 東Ｐ -4.58 4/27 本決算 －
<6501> 日立 東Ｐ -4.05 4/27 本決算 -1.27
<3636> 三菱総研 東Ｐ -3.88 4/27 上期 32.12
<3635> コーテクＨＤ 東Ｐ -3.70 4/27 本決算 -26.32
<6988> 日東電 東Ｐ -2.88 4/27 本決算 4.34
<7970> 信越ポリ 東Ｐ -2.63 4/27 本決算 －
<6436> アマノ 東Ｐ -2.24 4/27 本決算 5.10
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ -1.98 4/27 本決算 6.66
<3003> ヒューリック 東Ｐ -1.36 4/27 1Q -3.66
<2211> 不二家 東Ｐ -0.42 4/27 1Q -66.30
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース