―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 ＰＣＡ <9629>

26年3月期の連結経常利益は前の期比7.2％減の24.9億円になり、27年3月期も前期比47.3％減の13.1億円に落ち込む見通しとなった。



▲No.2 合同鉄 <5410>

26年3月期の連結経常利益は前の期比28.1％減の110億円になり、27年3月期も前期比36.9％減の70億円に落ち込む見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<9629> ＰＣＡ 東Ｐ -14.07 4/27 本決算 -47.33

<5410> 合同鉄 東Ｐ -12.99 4/27 本決算 -36.87

<9474> ゼンリン 東Ｐ -8.92 4/27 本決算 0.88

<4503> アステラス 東Ｐ -7.11 4/27 本決算 2.23

<6810> マクセル 東Ｐ -6.89 4/27 本決算 －



<7283> 愛三工 東Ｐ -6.00 4/27 本決算 -6.39

<3778> さくらネット 東Ｐ -5.62 4/27 本決算 1042.86

<9932> 杉本商 東Ｐ -4.81 4/27 本決算 0.59

<8601> 大和 東Ｐ -4.58 4/27 本決算 －

<6501> 日立 東Ｐ -4.05 4/27 本決算 -1.27



<3636> 三菱総研 東Ｐ -3.88 4/27 上期 32.12

<3635> コーテクＨＤ 東Ｐ -3.70 4/27 本決算 -26.32

<6988> 日東電 東Ｐ -2.88 4/27 本決算 4.34

<7970> 信越ポリ 東Ｐ -2.63 4/27 本決算 －

<6436> アマノ 東Ｐ -2.24 4/27 本決算 5.10



<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ -1.98 4/27 本決算 6.66

<3003> ヒューリック 東Ｐ -1.36 4/27 1Q -3.66

<2211> 不二家 東Ｐ -0.42 4/27 1Q -66.30



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース