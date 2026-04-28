シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」を発売した。価格は2万4980円～。

本稿では、REDMI Pad 2 9.7のクイックフォトレビューをお届けする。

REDMI Pad 2 9.7のグラファイトグレー

外観

ディスプレイは、2K解像度（2048×1280）の9.7インチ液晶で、リフレッシュレートは最大120Hzに対応する。最大輝度は600ニト。大きさは約148×226.5×7.4mmで、重さは約406g。

チップセットは、クアルコムの「Snapdragon 6s 4G Gen 2」を搭載。メモリーは4GBで、ストレージは64GBもしくは128GBを備える。

バッテリー容量は7600mAhで、最大1.2日間の持続性をうたう。また、最大18Wの急速充電にも対応する。

側面には最大2TB対応のmicroSDカードスロットやイヤホンジャックを備える。

リアカメラは約800万画素、フロントカメラは約500万画素。OSはXiaomi HyperOS 3（Android 16）を搭載する。

REDMI Pad 2 9.7 カバー

「REDMI Pad 2 9.7 カバー」の価格は2980円。5月31日までの期間中、本体と同時購入すると980円でカバーを購入できる。

カバーはスマートウェイク機能に対応。カバーを開けると自動で起動し、閉じるとスリープモードになる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約148×226.5×7.4mm 重さ 約406g ディスプレイ 約9.7インチ 2K（2048×1280）最大リフレッシュレート 120Hz チップセット Snapdragon 6s 4G Gen 2 メモリ－／ストレージ 4GB／64GB、4GB／128GB（最大2TBのmicroSDスロット搭載） バッテリー 7600mAh、18W急速充電に対応（同梱は15W） スピーカー デュアルスピーカー カメラ リアカメラ：800万画素フロント：500万画素 OS Xiaomi HyperOS 3（Android 16）