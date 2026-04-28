ニコラス・ケイジ主演のPrime Original『スパイダー・ノワール』が5月27日より配信
Prime Videoは、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とし、ニコラス・ケイジが主演を務める実写ドラマシリーズ『スパイダー・ノワール』全8話（カラー版／モノクロ版）をプライム会員向けに2026年5月27日より独占配信開始する。配信に先駆け、日本版本予告、キービジュアル、場面写真25点が公開となった。
『スパイダー・ノワール』全8話をプライム会員向けに2026年5月27日より独占配信開始
『スパイダー・ノワール』は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした実写ドラマシリーズ。1930年代のニューヨークを舞台に、ベテランながら不運に見舞われている私立探偵ベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）が、個人的な悲劇をきっかけに自らの過去と向き合いながら、街で唯一のスーパーヒーローとしての宿命を背負っていく姿を描く。
ニコラス・ケイジのほか、ラモーン・モリス、リー・ジュン・リー、カレン・ロドリゲス、エイブラハム・ポプーラ、ジャック・ヒューストン、ブレンダン・グリーソンが出演する。制作はソニー・ピクチャーズ テレビジョン。ハリー・ブラッドビアが最初の2エピソードの監督および製作総指揮を担当し、オーレン・ウジエルとスティーヴ・ライトフットが共同ショーランナーおよび製作総指揮を務める。ウジエルとライトフットは、『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）でアカデミー賞を受賞したフィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカルのチームとともに本シリーズを起ち上げた。ロードとミラーは、自身の制作会社ロード・ミラーを通じて、アディティア・スード、ダン・シアとともに製作総指揮を務める。エイミー・パスカルもまた、パスカル・ピクチャーズを通じて製作総指揮として参加。さらに、ニコラス・ケイジ、パブリナ・ハトウピスも製作総指揮に名を連ねる。なお、本作は「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」のの2バージョンでの配信となる。
配信前に公開された場面写真25点
■ストーリー
かつてベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）は、"スパイダー"の名で知られる若きスーパーヒーローであった。エネルギーに満ちあふれ、ニューヨークの街を縦横無尽に駆け巡りながら、スリルを求めて悪と戦う日々を送っていたが、やがてヒーローとしての活動は次第に重荷となり、ベンは次第に疲弊し、冷めた見方をするようになる。そして、その魅力も色あせていく中、心に深い傷を残す悲劇に見舞われたことで彼はヒーローとしての人生に背を向ける。しかし、常識を超えた重大な事件と、ある特別な女性の存在が、この不遇の私立探偵にただの男としての仮面を脱ぎ捨てさせることになり……。
■役名：キャスト
ベン・ライリー：ニコラス・ケイジ
ジョー・"ロビー"・ロバートソン：ラモーン・モリス
キャット・ハーディ：リー・ジュン・リー
ジャネット・ルイス：カレン・ロドリゲス
ロニー・リンカーン（トゥームストーン）：エイブラハム・ポプーラ
フリント・マルコ（サンドマン）：ジャック・ヒューストン
フィン・"シルバーメイン"・バーン：ブレンダン・グリーソン
■スタッフ
監督：ハリー・ブラッドビア、ンジンガ・スチュワート、アレシア・ジョーンズ、グレッグ・ヤイタネス
共同ショーランナー：オーレン・ウジエル、スティーヴ・ライトフット
製作総指揮：ハリー・ブラッドビア、オーレン・ウジエル、スティーヴ・ライトフット、フィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカル、アディティア・スード、ダン・シア
開発：オーレン・ウジエル
出演：ニコラス・ケイジ、ラモーン・モリス、リー・ジュン・リー、カレン・ロドリゲス、エイブラハム・ポプーラ、ジャック・ヒューストン、ブレンダン・グリーソン
© Aaron Epstein
© Amazon Content Services LLC
© Amazon MGM Studios
『スパイダー・ノワール』全8話をプライム会員向けに2026年5月27日より独占配信開始
ニコラス・ケイジのほか、ラモーン・モリス、リー・ジュン・リー、カレン・ロドリゲス、エイブラハム・ポプーラ、ジャック・ヒューストン、ブレンダン・グリーソンが出演する。制作はソニー・ピクチャーズ テレビジョン。ハリー・ブラッドビアが最初の2エピソードの監督および製作総指揮を担当し、オーレン・ウジエルとスティーヴ・ライトフットが共同ショーランナーおよび製作総指揮を務める。ウジエルとライトフットは、『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）でアカデミー賞を受賞したフィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカルのチームとともに本シリーズを起ち上げた。ロードとミラーは、自身の制作会社ロード・ミラーを通じて、アディティア・スード、ダン・シアとともに製作総指揮を務める。エイミー・パスカルもまた、パスカル・ピクチャーズを通じて製作総指揮として参加。さらに、ニコラス・ケイジ、パブリナ・ハトウピスも製作総指揮に名を連ねる。なお、本作は「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」のの2バージョンでの配信となる。
配信前に公開された場面写真25点
■ストーリー
かつてベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）は、"スパイダー"の名で知られる若きスーパーヒーローであった。エネルギーに満ちあふれ、ニューヨークの街を縦横無尽に駆け巡りながら、スリルを求めて悪と戦う日々を送っていたが、やがてヒーローとしての活動は次第に重荷となり、ベンは次第に疲弊し、冷めた見方をするようになる。そして、その魅力も色あせていく中、心に深い傷を残す悲劇に見舞われたことで彼はヒーローとしての人生に背を向ける。しかし、常識を超えた重大な事件と、ある特別な女性の存在が、この不遇の私立探偵にただの男としての仮面を脱ぎ捨てさせることになり……。
■役名：キャスト
ベン・ライリー：ニコラス・ケイジ
ジョー・"ロビー"・ロバートソン：ラモーン・モリス
キャット・ハーディ：リー・ジュン・リー
ジャネット・ルイス：カレン・ロドリゲス
ロニー・リンカーン（トゥームストーン）：エイブラハム・ポプーラ
フリント・マルコ（サンドマン）：ジャック・ヒューストン
フィン・"シルバーメイン"・バーン：ブレンダン・グリーソン
■スタッフ
監督：ハリー・ブラッドビア、ンジンガ・スチュワート、アレシア・ジョーンズ、グレッグ・ヤイタネス
共同ショーランナー：オーレン・ウジエル、スティーヴ・ライトフット
製作総指揮：ハリー・ブラッドビア、オーレン・ウジエル、スティーヴ・ライトフット、フィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカル、アディティア・スード、ダン・シア
開発：オーレン・ウジエル
出演：ニコラス・ケイジ、ラモーン・モリス、リー・ジュン・リー、カレン・ロドリゲス、エイブラハム・ポプーラ、ジャック・ヒューストン、ブレンダン・グリーソン
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