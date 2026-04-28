2023年に長崎で初演を果たして以来、24年には東京で上演し満員御礼となった舞台「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」の初の大阪公演が決定。ゲスト出演する関西ジュニアの亀井海聖（Boys be）は「歴史ある素敵な作品に参加させていただけることが本当に嬉しく、とても楽しみです！皆さんの心に残る舞台にできるよう、精一杯頑張ります」と意気込んだ。

同作は現在放送中の日曜劇場「GIFT」やNetflix「サンクチュアリ -聖域-」など話題作の脚本を次々と手がけ、2022年には地元長崎を舞台にした「サバカン SABAKAN」で映画監督デビューを果した金沢知樹が、脚本・演出を手がける笑いと涙のホームコメディー。

23年に長崎県で初演を果たして以来、24年10月には東京・草月ホールで上演し、満員御礼となったほか、福岡や大分でも再演を重ねた“名作”が大阪に初上陸する。

キャストは人間性丸出しで旅をする姿が人気を博し、福岡ローカル制作ながらDVDシリーズ累計15万枚超を誇る人気バラエティ「ゴリパラ見聞録」（テレビ西日本）に出演中のゴリけんと、斉藤優・矢野ペペ（パラシュート部隊）。また、イギリスの人気オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」で、髪型を活かした特技「髪モノマネ」を披露して準決勝へのシード権“ゴールデンブザー”を獲得し話題となったノボせもんなべをはじめ、同公演のために立ち上げられた「劇団わくわくロケット」からも出演する。

また、今回の大阪初上演では関西ジュニアの亀井海聖（Boys be）がゲスト出演。亀井は「歴史ある素敵な作品に参加させていただけることが本当に嬉しく、とても楽しみです！全てのことひとつひとつに大切に向き合って、皆さんの心に残る舞台にできるよう、精一杯頑張ります。劇場でお会いできるのを楽しみにしております！」と意気込み十分。大阪ならでは、亀井の初参加でどのようにパワーアップするのか注目だ。

公演は大阪「COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール」（6月25〜28日）で全5公演。

▽あらすじ 長崎県の小さな町に住む、ある家族の物語。母の四十九日を目前に、心労で倒れてしまった父の「お前に会いたか…幽霊でもよかけん、会いたかとよ」という寝言を聞いた兄妹は、母の幽霊と父を会わせようと決意する。母と瓜二つの妹が幽霊を演じることになったが、そこへさまざまな珍客が訪れ、計画は大混乱をきたすことに―。果たして計画は成功するのか。父が伝えたかった想いは届くのか。