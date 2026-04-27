横浜で愛されている洋食店おすすめ9軒！ ナポリタン、ハンバーグ、オムライス…名店紹介
明治の開港当時から洋食文化が花開いた港町ヨコハマ。長く愛されている老舗洋食店や発祥メニューを今に伝えるホテルのレストラン、商業施設で気軽に楽しめるレストランなど、おすすめの9軒をまとめて紹介します。
【フォトギャラリー】グツグツの鉄皿ハンバーグに、もちもちナポリタン…横浜で絶対食べるべき「究極の洋食」
タマネギ、パン粉がたっぷり入ったハンバーグは、ほろほろとやわらかいのが特徴。表面を仮焼きした後、一晩寝かせてから本焼きするという手間がかけられています。横につく卵は「貝殻に真珠」をイメージしているそうです。
80年以上継ぎ足してきた伝統の濃厚デミグラスソースと卵を混ぜ合わせながらどうぞ。
洋食キムラ 情報
住所：横浜市中区野毛町1-3
営業時間：平日11:30〜14:30／17:00〜21:00、土曜11:30〜21:00、日曜・祝日11:30〜20:30 ※L.O.は各30分前、夜はハンバーグが売り切れ次第終了、土・日・祝日は仕込みのために15:00〜17:00の間に閉める場合あり
電話：045-231-8706
定休日：月曜（祝日の場合は翌日休）、第1火曜
アクセス：JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩約8分、京浜急行「日ノ出町駅」より徒歩約10分
※キュービックプラザ新横浜 9階レストラン街にある「洋食キムラ 新横浜店」でも、本店と同じ味が楽しめます
続く人気の「オムライス」は、2種類あるのをご存じでしょうか。白いごはんをふわふわ卵で包んだものが「オムライス」で、ケチャップ味のチキンライスを卵で包んだものが「特製オムライス」となります。
この「オムライス」とチキンカツ、サラダがワンプレートで提供される「浜ランチ」もおすすめ。「ランチ」というネーミングですが、終日オーダーできるのもうれしいポイントです。
センターグリル 情報
住所：横浜市中区花咲町1-9
営業時間：11:00〜20:30（L.O.19:45）
電話：045-241-7327
定休日：月曜（祝日の場合は翌日休）、第1・3火曜
アクセス：JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」、京浜急行「日ノ出町駅」より徒歩約5分
食べきる自信がない方は「小さめで」とオーダーすれば対応してもらえます。このほか、ランチタイムには、「ビーフカレー」や「ハヤシライス」、「スパゲッティー イタリアン（＝ナポリタンのこと）」などがあります。
なお、ディナータイムはステーキがメインなので、オムライスやカレー、パスタは単品でのオーダーはできません。メイン料理と一緒にお楽しみください。
グリル・エス 情報
住所：横浜市中区相生町5-89
営業時間：11:30〜13:45（L.O）／17:00〜20:30（L.O）
電話：045-681-2581
定休日：日曜、第1・第3月曜と祝日の月曜
アクセス：みなとみらい線「馬車道駅」5番出口より徒歩約3分
名物の「スパピザ」は、鉄板の上にミートスパゲティを敷き詰め、その上にチーズをどっさりかけてオーブンでこんがりと焼き上げた、同店オリジナルメニューです。平日ランチタイム（11:00〜14:00）には、ミニサラダとスープがついています。
鉄板がアツアツなので、徐々にチーズが溶けてカリカリに。ヘラでこそげて食べるのが「スパピザ」のお楽しみです。
ザ・ホフブロウ 情報
住所：横浜市中区山下町25-1 上田ビル1階
営業時間：月〜金曜11:00〜15:00（料理L.O. 14:30）／17:00〜23:00（料理L.O. 22:00）、土曜・祝前日11:00〜23:00（料理L.O. 22:00）、日曜・祝日11:00〜22:00（料理L.O. 21:30）
電話：045-662-1106
定休日：なし
アクセス：みなとみらい線「日本大通り駅」「元町・中華街駅」より徒歩約5分、JR「石川町駅」より徒歩約15分
完成までに10日間かかるデミソースを使ったビーフシチューやハンバーグが人気ですが、おすすめはオリジナリティあふれる「ナポリタンスパゲッティ」。エビ・イカが入っており、ケチャップの甘みにコクを感じられます。山手散策の折にお試しあれ。
山手ロシュ 情報
住所：横浜市中区山手町246 カーネルスコーナー1階
営業時間：11:00〜14:20（L.O.）、17:00〜19:30（L.O.18:50）
電話：045-621-9811
定休日：月、火曜
アクセス：みなとみらい線「元町・中華街駅」6番出口よりエスカレーターもしくはエレベーター利用、アメリカ山公園より徒歩約3分
その本館1階にあるコーヒーハウス「ザ・カフェ」は、ホテル発祥とされる「シーフードドリア」「スパゲッティ ナポリタン」 「プリン・ア・ラ・モード」をはじめとした洋食メニューや伝統のフレンチをアレンジしたコース、スイーツなどを提供するレストランです。
発祥メニューの1つ「シーフードドリア」は、体調を崩した宿泊客のために喉の通りのよい食事を、と、初代総料理長のサリー・ワイル氏によって創作されたメニュー。滑らかなホワイトソースが滋味深い、歴史あるホテルならではの逸品です。
コーヒーハウス「ザ・カフェ」情報
住所：横浜市中区山下町10 ホテルニューグランド 本館1階
営業時間：10:00〜21:30（L.O. 21:00）
電話：045-681-1841（代表）
定休日：なし
アクセス：みなとみらい線「元町・中華街駅」1番出口より徒歩約1分
※横浜高島屋 8階 ローズダイニングにある「ル グラン」でも、ホテル発祥メニューが楽しめます
じっくり煮込んだデミグラスソースとトロトロ卵のマッチングがたまりません。ガラス窓の向こうで繰り広げられる調理パフォーマンス「空飛ぶオムライス」も必見！
横濱たちばな亭 情報
住所：横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館 1階
営業時間：11:00〜21:00（L.O.20:30）
電話：045-650-8752
定休日：なし ※施設に準ずる
アクセス：みなとみらい線「馬車道駅」「日本大通り駅」より徒歩約6分
イチオシは「大人のお子様ランチ」です。一番人気のオムライス（巻き）、ハンバーグ、ケチャップ味で太麺のナポリタン、サクサク＆ジューシーなチキンカツとエビフライ、ポテトサラダがワンプレートに盛り付けられています。KITCHEN JO'Sの人気メニューが一度に楽しめ、ボリューム満点です。
KITCHEN JO'S 情報
住所：横浜市中区桜木町1-1-84 シァル桜木町 1階
営業時間：11:00〜23:00（L.O.22:00）
電話：045-228-9925
定休日：なし ※施設に準ずる
アクセス：JR「桜木町駅」直結
その1つ、「1909ユウリンショクドウ」は、地下1階にあるオールデイダイニング。横浜で育まれた洋食文化を現代的に再解釈し、新しい感性で生み出したグランドメニューを提供しています。
ディナータイムに提供している「ジューシーハンバーグ&ナポリタン」は、ナポリタンの上に自家製デミグラスソースをかけたハンバーグ、完熟ゆで卵をのせたインパクトのあるビジュアルにビックリ！
1909ユウリンショクドウ 情報
住所：横浜市中区港町1-1-1 BASEGATE横浜関内 ザレガシー B1階
営業時間：11:00〜22:30（ランチ11:00〜L.O.14:00、カフェ14:00〜L.O.17:00、ディナー17:00〜22:30）、日曜11:00〜21:00 ※月曜が祝日の場合、日曜11:00〜22:30、月祝11:00〜21:00
電話：045-211-6086
定休日：なし ※施設に準ずる
アクセス：JR根岸線「関内駅」南口改札より徒歩1分
いかがでしたか？ 横浜ならではの洋食を楽しんでください。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)
【フォトギャラリー】グツグツの鉄皿ハンバーグに、もちもちナポリタン…横浜で絶対食べるべき「究極の洋食」
【野毛】洋食キムラ1938年創業、3代続く洋食店「洋食キムラ」。看板メニューは「ハンバーグセット」で、貝殻型の鉄皿にのってグツグツと音を立てながら運ばれてきます。パンかライスが選べます。
80年以上継ぎ足してきた伝統の濃厚デミグラスソースと卵を混ぜ合わせながらどうぞ。
洋食キムラ 情報
住所：横浜市中区野毛町1-3
営業時間：平日11:30〜14:30／17:00〜21:00、土曜11:30〜21:00、日曜・祝日11:30〜20:30 ※L.O.は各30分前、夜はハンバーグが売り切れ次第終了、土・日・祝日は仕込みのために15:00〜17:00の間に閉める場合あり
電話：045-231-8706
定休日：月曜（祝日の場合は翌日休）、第1火曜
アクセス：JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩約8分、京浜急行「日ノ出町駅」より徒歩約10分
※キュービックプラザ新横浜 9階レストラン街にある「洋食キムラ 新横浜店」でも、本店と同じ味が楽しめます
【野毛】センターグリル1946年、野毛・柳通りにオープンした洋食店。一番人気は、直径2.2mmの太麺を使用した「スパゲッティーナポリタン」です。麺はゆでた後に一晩寝かせることで、もちもち食感に。甘いケチャップ味が昭和レトロな雰囲気を感じさせてくれます。
続く人気の「オムライス」は、2種類あるのをご存じでしょうか。白いごはんをふわふわ卵で包んだものが「オムライス」で、ケチャップ味のチキンライスを卵で包んだものが「特製オムライス」となります。
この「オムライス」とチキンカツ、サラダがワンプレートで提供される「浜ランチ」もおすすめ。「ランチ」というネーミングですが、終日オーダーできるのもうれしいポイントです。
センターグリル 情報
住所：横浜市中区花咲町1-9
営業時間：11:00〜20:30（L.O.19:45）
電話：045-241-7327
定休日：月曜（祝日の場合は翌日休）、第1・3火曜
アクセス：JR・横浜市営地下鉄「桜木町駅」、京浜急行「日ノ出町駅」より徒歩約5分
【馬車道】グリル・エス1954年創業、レンガの壁が印象的な馬車道の洋食店「グリル・エス」。人気は卵4個、ごはん300gを使った、ビッグサイズの「オムライス」です。角切りのロースハム、小エビ、マッシュルーム、グリーンピース。ケチャップがたっぷりとかかっています。厚みのあるふんわり卵がたまりません。
食べきる自信がない方は「小さめで」とオーダーすれば対応してもらえます。このほか、ランチタイムには、「ビーフカレー」や「ハヤシライス」、「スパゲッティー イタリアン（＝ナポリタンのこと）」などがあります。
なお、ディナータイムはステーキがメインなので、オムライスやカレー、パスタは単品でのオーダーはできません。メイン料理と一緒にお楽しみください。
グリル・エス 情報
住所：横浜市中区相生町5-89
営業時間：11:30〜13:45（L.O）／17:00〜20:30（L.O）
電話：045-681-2581
定休日：日曜、第1・第3月曜と祝日の月曜
アクセス：みなとみらい線「馬車道駅」5番出口より徒歩約3分
【山下】ザ・ホフブロウ1947年創業のビアレストラン「ザ・ホフブロウ」。横浜港に寄港する外国船の船客や船員に愛されていたことから、ボリューム満点の洋食メニューとドイツ直送ビール「ホフブロイ」を生で楽しめます。
名物の「スパピザ」は、鉄板の上にミートスパゲティを敷き詰め、その上にチーズをどっさりかけてオーブンでこんがりと焼き上げた、同店オリジナルメニューです。平日ランチタイム（11:00〜14:00）には、ミニサラダとスープがついています。
鉄板がアツアツなので、徐々にチーズが溶けてカリカリに。ヘラでこそげて食べるのが「スパピザ」のお楽しみです。
ザ・ホフブロウ 情報
住所：横浜市中区山下町25-1 上田ビル1階
営業時間：月〜金曜11:00〜15:00（料理L.O. 14:30）／17:00〜23:00（料理L.O. 22:00）、土曜・祝前日11:00〜23:00（料理L.O. 22:00）、日曜・祝日11:00〜22:00（料理L.O. 21:30）
電話：045-662-1106
定休日：なし
アクセス：みなとみらい線「日本大通り駅」「元町・中華街駅」より徒歩約5分、JR「石川町駅」より徒歩約15分
【山手】山手ロシュ山手ロシュは、横浜・山手の外国人墓地の向かい側、カーネルスコーナーという建物の1階にあります。こちらが建てられた1967年から洋食レストランとして営業しています。
完成までに10日間かかるデミソースを使ったビーフシチューやハンバーグが人気ですが、おすすめはオリジナリティあふれる「ナポリタンスパゲッティ」。エビ・イカが入っており、ケチャップの甘みにコクを感じられます。山手散策の折にお試しあれ。
山手ロシュ 情報
住所：横浜市中区山手町246 カーネルスコーナー1階
営業時間：11:00〜14:20（L.O.）、17:00〜19:30（L.O.18:50）
電話：045-621-9811
定休日：月、火曜
アクセス：みなとみらい線「元町・中華街駅」6番出口よりエスカレーターもしくはエレベーター利用、アメリカ山公園より徒歩約3分
【山下】ホテルニューグランド コーヒーハウス「ザ・カフェ」1927年開業、横浜唯一のクラシックホテル「ホテルニューグランド」。本館は開業時の意匠を今に受け継いでいます。
その本館1階にあるコーヒーハウス「ザ・カフェ」は、ホテル発祥とされる「シーフードドリア」「スパゲッティ ナポリタン」 「プリン・ア・ラ・モード」をはじめとした洋食メニューや伝統のフレンチをアレンジしたコース、スイーツなどを提供するレストランです。
発祥メニューの1つ「シーフードドリア」は、体調を崩した宿泊客のために喉の通りのよい食事を、と、初代総料理長のサリー・ワイル氏によって創作されたメニュー。滑らかなホワイトソースが滋味深い、歴史あるホテルならではの逸品です。
コーヒーハウス「ザ・カフェ」情報
住所：横浜市中区山下町10 ホテルニューグランド 本館1階
営業時間：10:00〜21:30（L.O. 21:00）
電話：045-681-1841（代表）
定休日：なし
アクセス：みなとみらい線「元町・中華街駅」1番出口より徒歩約1分
※横浜高島屋 8階 ローズダイニングにある「ル グラン」でも、ホテル発祥メニューが楽しめます
【横浜赤レンガ倉庫】横濱たちばな亭横浜赤レンガ倉庫2号館1階にある、フードコート形式で気軽に楽しめる洋食店「横濱たちばな亭」。オムライスのカリスマと称される紺野賢一店長をはじめ、熟練スタッフが1つずつ作りあげる「洋食屋さんのオムレツライス」が一番人気です。
じっくり煮込んだデミグラスソースとトロトロ卵のマッチングがたまりません。ガラス窓の向こうで繰り広げられる調理パフォーマンス「空飛ぶオムライス」も必見！
横濱たちばな亭 情報
住所：横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館 1階
営業時間：11:00〜21:00（L.O.20:30）
電話：045-650-8752
定休日：なし ※施設に準ずる
アクセス：みなとみらい線「馬車道駅」「日本大通り駅」より徒歩約6分
【桜木町】KITCHEN JO'SJR桜木町駅直結の商業施設「シァル桜木町」の野毛側に「停車場ビュッフェ」というレストランエリアがあります。その一角にある横浜・元町生まれの洋食店「KITCHEN JO'S」では、オムライスやナポリタン、ハンバーグなど懐かしの洋食メニューが味わえます。
イチオシは「大人のお子様ランチ」です。一番人気のオムライス（巻き）、ハンバーグ、ケチャップ味で太麺のナポリタン、サクサク＆ジューシーなチキンカツとエビフライ、ポテトサラダがワンプレートに盛り付けられています。KITCHEN JO'Sの人気メニューが一度に楽しめ、ボリューム満点です。
KITCHEN JO'S 情報
住所：横浜市中区桜木町1-1-84 シァル桜木町 1階
営業時間：11:00〜23:00（L.O.22:00）
電話：045-228-9925
定休日：なし ※施設に準ずる
アクセス：JR「桜木町駅」直結
【関内】1909ユウリンショクドウ2026年3月19日に開業した話題の「BASEGATE横浜関内」。旧横浜市庁舎を活用した「レガシー」では、横浜の老舗書店「有隣堂」が、新たな文化拠点をテーマとして3フロアを展開しています。
その1つ、「1909ユウリンショクドウ」は、地下1階にあるオールデイダイニング。横浜で育まれた洋食文化を現代的に再解釈し、新しい感性で生み出したグランドメニューを提供しています。
ディナータイムに提供している「ジューシーハンバーグ&ナポリタン」は、ナポリタンの上に自家製デミグラスソースをかけたハンバーグ、完熟ゆで卵をのせたインパクトのあるビジュアルにビックリ！
1909ユウリンショクドウ 情報
住所：横浜市中区港町1-1-1 BASEGATE横浜関内 ザレガシー B1階
営業時間：11:00〜22:30（ランチ11:00〜L.O.14:00、カフェ14:00〜L.O.17:00、ディナー17:00〜22:30）、日曜11:00〜21:00 ※月曜が祝日の場合、日曜11:00〜22:30、月祝11:00〜21:00
電話：045-211-6086
定休日：なし ※施設に準ずる
アクセス：JR根岸線「関内駅」南口改札より徒歩1分
いかがでしたか？ 横浜ならではの洋食を楽しんでください。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)