昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花のプライベートショットが話題だ。

２７日にインスタグラムで「３月〜４月のいろいろ」とつづると、写真複数枚をアップ。オフショル姿のショットや、氷上で練習をしている姿、トレーニング姿など、さまざまな写真が公開された。

色々な表情を見せるこの投稿にファンからは「お疲れ様です！梨花ちゃんいつも素敵で洋服も可愛いですー」「充実していてなによりです」「いつもお綺麗です！来シーズンの梨花ちゃんの活躍楽しみにしてます」「髪の毛サラサラで美しいですね」といったコメントが寄せられている。

紀平は２０２０年１１月に嘱託社員としてトヨタ自動車に入社し、所属先も「Ｎ高東京」から「トヨタ自動車」に変更していた。競技では昨年９月にＳＮＳで「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました」とアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。