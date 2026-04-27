まさかの３部降格となったレスター。奇跡のプレミア優勝から10年、なぜ急速に没落してしまったのか。英国人記者が分析「チームを確実に蝕んでいった」【現地発】

まさかの３部降格となったレスター。奇跡のプレミア優勝から10年、なぜ急速に没落してしまったのか。英国人記者が分析「チームを確実に蝕んでいった」【現地発】