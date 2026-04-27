タレントのYOU（61）が宝島社「SPRiNG」公式YouTubeチャンネルで配信している「YOUのこれからこれから Season2」に出演。ゲスト出演した人気デュオ「PUFFY」の大貫亜美（52）と吉村由美（51）に老眼について熱弁する場面があった。

年齢を重ね、健康や病院などの情報を友人や先輩らと共有しているというYOU。PUFFYの2人に「おばちゃんが教えてあげる」と胸を張った。そして、老眼は急に訪れることに触れ、「急に“字が見えない”みたいな。え、老眼て…うちのおじいちゃんのやつかしら？みたいになっちゃう」とショックだったことを明かした。

また、老眼、乱視、遠視が「全部なの」と明かし、「どこも見えていない」と笑わせた。「38歳くらいから薄っすら」老眼が始まったといい、40歳半ばではデートにも支障が出たことを激白した。

「かっこつけ真っ黒イタリアンとかあるじゃん」と切り出し、「15歳も16歳も年下の男の子とさ、この20歳前半の男の子に老眼とか言っても分かんないだろうなとか思うから“すてきなお店だねー”とか言って。“いいよ何でも”“頼んで”ってメニューに触れない感じでデートしたりとかして」と笑いながら振り返った。

現在は「目が見えないからメニュー音読してくれる？って言う。もう言っていった方がこちらも楽なので、ぜひそのように」とアドバイスした。

吉村は「スマホの文字おっきいもん」と見えづらいことを告白していた。