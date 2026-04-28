今月（4月）21日、フグを自分で調理し食べた80代の女性が呼吸困難になり病院で治療を受けました。 岡山県によりますと、今月22日岡山市内の医療機関から岡山市保健所へ「フグを家庭で調理して食べた後に、食中毒症状を呈している者が入院している」と通報がありました。 通報を受け備前保健所が調査をした結果、フグを食べたのは玉野市の80代の女性で、女性は今月21日知人からもらったフグを自宅で自ら調理して食べた約1時間後に