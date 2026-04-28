勢いよく炎が噴き出す2つのタンク。一方は、屋根の部分がないように見えます。広島・三次市にある「丸善製薬 三次工場」で起きた爆発事故。28日午前11時半ごろ、近くの住民などから消防に「タンク2個が爆発した」と通報がありました。タンクの近くには、吹き飛んだ屋根のようなものが確認できます。燃えたタンクには、アルコールの一種である「エタノール」が入っていましたが、有害物質の流出はないということです。近くにいた人