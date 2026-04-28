北海道旭川市の旭山動物園をめぐり、30代の男性職員が妻の遺体を焼却炉に遺棄したとする供述をしていることが分かった。警察は自宅などの捜索を続けており、動物園は捜査や職員の状況を考慮し、営業再開を延期した。男性職員の自宅に警察が捜索北海道・旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したという趣旨の供述をしている30代の男性職員。自宅には28日も捜索が入った。約1カ月前から消息不明となっている男性職員の妻。警