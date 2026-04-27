三菱電機株式会社（本社・東京都千代田区）は２７日、男子プロゴルフの中野麟太朗と所属契約を結んだことを発表した。契約期間は２０２９年４月までの３年間。今後、同社のロゴ入りのキャップやウェアなどを着用して試合に出場する。

中野は同社を通じて「三菱電機と所属契約を結ばせていただき、同社の看板を背負って新たなスタートを切れることを、とても光栄に思っています。『Ｃｈａｎｇｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｂｅｔｔｅｒ』のもと、変化を恐れず挑戦を続けている姿勢に、自分自身も強く共感しています。これからはその想いを胸に、一つ一つの試合を大切にしながら、まずは国内ツアーでしっかり結果を残し、将来は世界でも活躍できる選手になれるよう頑張っていきます」とコメントを出した。

東京都国立市出身、２２歳の中野は２３年の日本アマチュア選手権で優勝。２４、２５年のアジアパシフィックアマチュア選手権で３位に入り、昨年１１月にプロ転向を表明した。今年３月に早大を卒業。今季ツアー国内初戦となった４月の東建ホームメイトカップでは５位、前週の前沢杯は最終日に６３をマークして２４位に入った。