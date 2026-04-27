『テレビ×ミセス』、中島健人&宮舘涼太&塩粼太智の“プリンスチーム”登場　最新曲「風と町」披露も

Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるバラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS系）のレギュラー第4回が、4月27日夜8時55分より放送される。

（参考：中島健人が再定義する“王道” セルフプロデュース能力の高さが叶える「最初はキュン！」のヒット）

今回の放送では、“プリンスチーム”として、中島健人、Snow Man 宮舘涼太、M!LK 塩粼太智がゲストに登場。巨大ジェンガでの対決や、ゲスト自ら持ち込みの特別コラボ企画も届ける。

通常の11倍となる高さ4mの『巨大ジェンガ』での対決では、ミセスチームとプリンスチームが激突。本番組で特番時代、ジェンガに並々ならぬ熱意を燃やし、ミセスから“ジェンガおかん”の異名で呼ばれる塩粼がリベンジ。山手線ゲームの要領でリズムにのってクイズに解答する『GOOD DAYゲーム』も。白熱のチーム戦でスタジオは大盛り上がりする。

さらに、中島の持ち込みコラボ企画『ケンティー検定』では、“生まれた時からプロフェッショナルアイドル”のケンティーの神対応＆プリンスワードをクイズ化。『彼女がデートに1時間遅れてきた時』などのシチュエーションで、ケンティーが言いそうな甘くポジティブなセリフをミセスたちが予想する。

また、宮舘の「同じ釜のメシを食べて仲良くなりたい」という願いから実現したコラボ企画も。宮舘がいつも食べているお米『龍の瞳』と、長野県で見つけた最強のご飯のお供を全員で囲み、心もお腹も満たされる和やかなコラボを届ける。

そして今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」を披露。そこで歌われるのは、移り変わる“町”の情景と、変わることなくあり続ける“風”という普遍的なテーマだ。柔らかな光が降り注ぎ、色とりどりの草花が広がる幻想的な空間での、美しく温もりあふれるライブパフォーマンスを楽しめる。

（文＝リアルサウンド編集部）