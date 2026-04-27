27日、柏崎市の銀行にカモシカ1頭が侵入しました。約3時間後、柏崎市が吹き矢で麻酔を打ち、眠らせて捕獲しました。



カモシカが侵入したのは、柏崎市の中心部にある第四北越銀行柏崎支店です。警察によりますと27日正午すぎ、銀行員から「行内にカモシカが入り込んだ」と110番通報がありました。支店内のシャッターが下ろされ、カモシカが銀行内に閉じ込められた状態になり、柏崎市が対応を検討しました。カモシカは国の特別天然記念物に指定されていますが、緊急の措置として午後3時ごろ、業者が吹き矢で麻酔を打ち込み、30分ほど経って眠ったところを捕獲したということです。



カモシカは体長約1ｍでケガ人などは出ていません。柏崎市によると4月中旬、山に近い場所でカモシカの目撃情報が複数あったということですが、市街地に出て来るのは珍しいとしています。