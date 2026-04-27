「猫は無理や！」と断固拒否していたおじいちゃん。そんなおじいちゃんの家に猫さんがやってきたところ、お手本のような手のひら返しっぷりが69万回以上も閲覧されるほど話題に！「猫の顔よwww」「おじいちゃんは幸せそう」「おじいちゃんと猫の表情の対比がすごく好きw」といった声が寄せられました！

【写真：『猫が大嫌い』で『断固拒否』していたおじいちゃん→約１年後……『信じられない光景』】

猫嫌いなおじいちゃんの家に猫が来ると…

Threadsアカウント「Nana（@na.____.gram）」さまは、猫のぽぽちゃんの日常を紹介しているアカウントです。

そんなぽぽちゃんは家に来る前、猫が苦手なおじいちゃんに大反対されていたのだとか。飼い主さん曰く、「わしは猫嫌いなんや！猫は無理や！」と断固拒否しており、ぽぽちゃんが家にやってきた当時も「…かわいいのは小さいうちだけや！」と拒絶していたのだそうです。

しかし、それから月日が経ち、約1年が経過した現在、おじいちゃんとぽぽちゃんの関係はというと……

おじいちゃんの変わりっぷりが話題に

なんと、お手本のような手のひら返しぶりを見せているというおじいちゃん！ぽぽちゃんのことが大好きで、抱き上げてキスをしてしまうほどの溺愛っぷりなのだとか！

そんな溺愛っぷりを見せるおじいちゃんに対して、ぽぽちゃんはちょっぴり嫌そうな表情を見せることもあるのだそう。すっかり立場が逆転してしまっています！

おじいちゃんの変わりっぷりは、Threadsに投稿されると瞬く間に多くの反響を呼び、「おじいちゃんは幸せそう」「おじいちゃんと猫の表情の対比がすごく好きw」「ﾎﾟﾎﾟﾁｬﾝの顔よwww」「おじいちゃんが幸せそうでなにより笑」といった声が寄せられました！

毎日、おじいちゃんをはじめとしたご家族にたっぷり愛情を注がれているぽぽちゃん。そんなぽぽちゃんの様子は、Threadsアカウント「Nana（@na.____.gram）」さまからご覧いただけます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Nana（@na.____.gram）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。