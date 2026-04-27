スクウェア・エニックスは、2001年7月19日に発売された「ファイナルファンタジーX」の25周年記念特設ページを公開。多数の新グッズラインナップを公開した。

今回公開されたグッズは、「ファイナルファンタジーX ぬいぐるみ」（全8種、各4,620円/一部各4,400円）、レコード「FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm-」（9,350円）、コンピレーションアルバム「ザナルカンドにて Compilation Album」（2,420円）、アレンジアルバム「FINAL FANTASY X - House Grooves」（3,300円）など。

他にも、ビジュアルアートブック「FINAL FANTASY X 25th Anniversary Visual Art Book -Eternal Spira-」（2,750円）、メモリアルアルバム「ファイナルファンタジーX 25thアニバーサリー メモリアルアルバム＜HDリマスター版＞」（3,520円）がラインナップされている。

さらに、同作キャラクターデザイナーを務めた野村哲也氏による25周年ロゴが公開。一部グッズなどにデザインされているほか、「ファイナルファンタジー」シリーズ公式Xでは同ロゴをデザインした特製うちわが当たるキャンペーンも実施されている。

また、PS Store、My Nintendo Store、Steamでは「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」を60％OFFで購入できるセールも開催されている。

□「ファイナルファンタジーX」25周年記念特設ページ

□「ファイナルファンタジー」シリーズ公式X

□PS Store「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」

□My Nintendo Store「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」

□Steam「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」

「ファイナルファンタジーX」25周年記念グッズ

「ファイナルファンタジーX ぬいぐるみ」（全8種）7月発売、各4,620円/一部各4,400円 「FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm-」7月1日発売、9,350円 「ザナルカンドにて Compilation Album」7月1日発売、2,420円 「FINAL FANTASY X - House Grooves」2026年夏発売、3,300円 「FINAL FANTASY X 25th Anniversary Visual Art Book -Eternal Spira-」7月3日発売、2,750円 「ファイナルファンタジーX 25thアニバーサリー メモリアルアルバム＜HDリマスター版＞」7月3日発売、3,520円 【ファイナルファンタジーX ぬいぐるみ】

全8種、7月発売

ティーダ 4,400円

ユウナ 4,400円

アーロン 4,620円

キマリ 4,620円

ジェクト 4,620円

リュック 4,620円

ルール― 4,620円

ワッカ 4,620円

【FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm-】

7月1日発売、9,350円

【ザナルカンドにて Compilation Album】

7月1日発売、2,420円

【公式Xプレゼントキャンペーン】

(C)SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO