「ファイナルファンタジーX」25周年！ ぬい、レコード、アートブックなど記念グッズ発表野村哲也氏描き下ろし記念ロゴも
スクウェア・エニックスは、2001年7月19日に発売された「ファイナルファンタジーX」の25周年記念特設ページを公開。多数の新グッズラインナップを公開した。
今回公開されたグッズは、「ファイナルファンタジーX ぬいぐるみ」（全8種、各4,620円/一部各4,400円）、レコード「FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm-」（9,350円）、コンピレーションアルバム「ザナルカンドにて Compilation Album」（2,420円）、アレンジアルバム「FINAL FANTASY X - House Grooves」（3,300円）など。
他にも、ビジュアルアートブック「FINAL FANTASY X 25th Anniversary Visual Art Book -Eternal Spira-」（2,750円）、メモリアルアルバム「ファイナルファンタジーX 25thアニバーサリー メモリアルアルバム＜HDリマスター版＞」（3,520円）がラインナップされている。
さらに、同作キャラクターデザイナーを務めた野村哲也氏による25周年ロゴが公開。一部グッズなどにデザインされているほか、「ファイナルファンタジー」シリーズ公式Xでは同ロゴをデザインした特製うちわが当たるキャンペーンも実施されている。
また、PS Store、My Nintendo Store、Steamでは「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」を60％OFFで購入できるセールも開催されている。
□「ファイナルファンタジーX」25周年記念特設ページ
□「ファイナルファンタジー」シリーズ公式X
□PS Store「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」
□My Nintendo Store「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」
□Steam「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」
「ファイナルファンタジーX」25周年記念グッズ「ファイナルファンタジーX ぬいぐるみ」（全8種）7月発売、各4,620円/一部各4,400円 「FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm-」7月1日発売、9,350円 「ザナルカンドにて Compilation Album」7月1日発売、2,420円 「FINAL FANTASY X - House Grooves」2026年夏発売、3,300円 「FINAL FANTASY X 25th Anniversary Visual Art Book -Eternal Spira-」7月3日発売、2,750円 「ファイナルファンタジーX 25thアニバーサリー メモリアルアルバム＜HDリマスター版＞」7月3日発売、3,520円 【ファイナルファンタジーX ぬいぐるみ】
全8種、7月発売
ティーダ 4,400円
ユウナ 4,400円
アーロン 4,620円
キマリ 4,620円
ジェクト 4,620円
リュック 4,620円
ルール― 4,620円
ワッカ 4,620円【FINAL FANTASY X LP Vinyl Set -Eternal Calm-】
7月1日発売、9,350円【ザナルカンドにて Compilation Album】
7月1日発売、2,420円【公式Xプレゼントキャンペーン】
🌴━━━━━━━━━━━✨- FF公式／FINAL FANTASY (@FinalFantasyJP) April 27, 2026
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