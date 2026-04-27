『メダリスト』『寄生獣』『ブルーピリオド』……アフタヌーン40周年展キービジュアル発表

月刊漫画誌「アフタヌーン」（講談社）の創刊40周年を記念して、2026年7月10日（金）～7月26日（日）の期間で開催される 「アフタヌーン40周年展」。本展のキービジュアルが4月24日に発表された。

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キービジュアルには『ああっ女神さまっ』『寄生獣』『ブルーピリオド』『メダリスト』など全25作品のキャラクターが登場。なおキービジュアルに掲載されている作品は、全参加予定作品のうちの一部となっており、今後の続報にてさらなる参加作品や展示内容を順次発表予定だ。

現時点での参加予定作品は芦奈野ひとし『ヨコハマ買い出し紀行』、石川雅之『もやしもん＋』、石黒正数『天国大魔境』、市川春子『宝石の国』、岩明均『寄生獣』、植芝理一『謎の彼女X』、うめざわしゅん『ダーウィン事変』、漆原友紀『蟲師』、OMOCAT/此糸縫『OMORI』、木尾士目『げんしけん』、草水敏/恵三朗『フラジャイル』、珈琲『ワンダンス』、沙村広明『無限の住人』、園田健一『GUNSMITH CATS』、髙橋ツトム『地雷震』、高松美咲『スキップとローファー』、田丸浩史『ラブやん』、鶴田謙二『Spirit of Wonder』、つるまいかだ『メダリスト』、弐瓶勉『シドニアの騎士』、ひぐちアサ『おおきく振りかぶって』、藤島康介『ああっ女神さまっ』、山口つばさ『ブルーピリオド』、幸村誠『ヴィンランド・サガ』、ヨシダ。『ディグイット』となっている（著者名50音順）。

また本展のキャッチコピーは「マンガ繚乱（りょうらん）」。展覧会では作家陣による描き下ろしイラストを使用した限定グッズの販売や、作品に関連した様々な造形物や資料も製作中。会場は東京池袋・サンシャインシティ 展示ホールAとなっている。

©講談社 ©芦奈野ひとし／講談社 ©石川雅之／講談社 ©石黒正数／講談社 ©市川春子／講談社 ©岩明均／講談社 ©植芝理一／講談社 ©うめざわしゅん／講談社 ©漆原友紀／講談社 ©OMOCAT・此糸縫／講談社 ©木尾士目／講談社 ©草水敏・恵三朗／講談社 ©珈琲／講談社 ©沙村広明／講談社 ©園田健一／講談社 ©髙橋ツトム／講談社 ©高松美咲／講談社 ©田丸浩史／講談社 ©鶴田謙二／講談社 ©つるまいかだ／講談社 ©弐瓶勉／講談社 ©ひぐちアサ／講談社 ©藤島康介／講談社 ©山口つばさ／講談社 ©幸村誠／講談社 ©ヨシダ。／講談社

（文＝リアルサウンド ブック編集部）