細木数子さんがマツコ・デラックスに「欲しいものとかも何もないでしょ」と聞くと…「やっぱり目の付け所が違う」「怖い奴だ」と思った“予想外の答え”とは
「欲しいものとかも何もないでしょ」--。細木数子さんの問いかけに、マツコ・デラックスが返した“予想外の一言”とは。細木さんがマツコを「やっぱり目の付け所が違う」「怖い奴だ」と評したというあるやり取りを細木かおりが語った。
マツコ・デラックス
○細木数子さんがマツコについて言っていたこと
YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で25日に公開された動画には、マツコ・デラックスと、細木数子さんの娘で占い師の細木かおりが出演。“大殺界”ど真ん中だというマツコを細木かおりが六占星術で占った。
動画中、細木がつけるダイヤの指輪をマツコが冗談でねだった流れで、細木が「うちの母、ずっと言ってましたよ」と切り出し、「うちの母が番組で『あんた、欲しいものとかも何もないでしょ』って話をしたんですよ。その時マツコさん、『六星占術の権利が欲しい』とおっしゃったって(笑)」と回想。
このエピソードにスタッフたちからも笑いが起こるなか、マツコは「(かおりさんの)このダイヤもね、いただけるなら欲しいし、キレイだなと思うんだけど、究極いるかって言われたら……あんまり物欲がないのよ。何かくれるって言うなら、権利が欲しいなと思って(笑)」と、当時の発言の意図を説明した。
さらに、細木が「(母が)『あれは怖い女だね』と言ってましたよ(笑)」「『やっぱり目の付け所が違う』『怖い奴だ』と言って(笑)」と明かすと、マツコは「怖くないわよ! 何くれるって言ったら、それが一番だもん」と親指と人差し指で円を作って小声で話し、「詳しくはもうすぐ配信の始まるドラマで」と、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)を告知して、笑いを誘った。
【編集部MEMO】
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木数子さん役を演じる戸田恵梨香のほか、伊藤沙莉、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司、三浦透子、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子など、実力派の豪華俳優陣が集結している。
マツコ・デラックス
○細木数子さんがマツコについて言っていたこと
YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で25日に公開された動画には、マツコ・デラックスと、細木数子さんの娘で占い師の細木かおりが出演。“大殺界”ど真ん中だというマツコを細木かおりが六占星術で占った。
このエピソードにスタッフたちからも笑いが起こるなか、マツコは「(かおりさんの)このダイヤもね、いただけるなら欲しいし、キレイだなと思うんだけど、究極いるかって言われたら……あんまり物欲がないのよ。何かくれるって言うなら、権利が欲しいなと思って(笑)」と、当時の発言の意図を説明した。
さらに、細木が「(母が)『あれは怖い女だね』と言ってましたよ(笑)」「『やっぱり目の付け所が違う』『怖い奴だ』と言って(笑)」と明かすと、マツコは「怖くないわよ! 何くれるって言ったら、それが一番だもん」と親指と人差し指で円を作って小声で話し、「詳しくはもうすぐ配信の始まるドラマで」と、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)を告知して、笑いを誘った。
【編集部MEMO】
Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子さんの人生。細木数子さん役を演じる戸田恵梨香のほか、伊藤沙莉、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司、三浦透子、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子など、実力派の豪華俳優陣が集結している。