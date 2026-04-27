【週刊プレイボーイ19＆20号】 4月27日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円

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集英社は「週刊プレイボーイ19＆20号」を4月27日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。

今週の週プレは、溝端葵さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、山田あいさん、博多彩葉さんらのグラビアも掲載される。

【溝端葵さん】

（C）Takeo Dec.／集英社

【山崎あみさん】

(C)松岡一哲／集英社

【瀧山あかねさん】

（C）中村和孝／集英社

【デジタル限定】瀧山あかね写真集「By Your Side」

【山田あいさん】

「週プレ プラス！」アザーカット集「胸をふくらませて～prologue～」(C)小塚毅之／集英社

【花咲楓香さん＆波崎天結さん＆成瀬いなさん】

（C）後野順也／集英社

【デジタル限定】花咲楓香＆波崎天結＆成瀬いな写真集「変幻自在のヒロインズ!!!」（C）後野順也／集英社

【神田あいりさん】

(C)東京祐／集英社

【デジタル限定】神田あいり写真集「ときめきのベル」(C）東京祐／集英社

【琴雛ひなさん】

(C)佐藤佑一／集英社

【デジタル限定】琴雛ひな写真集「こひなまみれ。」(C)佐藤佑一／集英社

【博多彩葉さん】

（C）小塚毅之／集英社

【デジタル限定】博多彩葉写真集「肌色の純情 nude」（C）岡本武志／集英社

【デジタル限定】博多彩葉写真集「純白。nude」（C）小塚毅之／集英社