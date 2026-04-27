捨てる前に【100均】のコレ試してみて！「たった200円で超快適になった！」サポートグッズ
商品情報
商品名：フラットシューズ用インソール
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：21.5cm-25cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480794105
足の疲れやサイズが微妙に合わない靴にもってこい！
フラットパンプスって、見た目はすっきりしていてどんなコーデにも合わせやすいのに、長時間歩くと足の疲れを感じることはありませんか？
そんな悩みを解決してくれるのが、ダイソーで見つけた『フラットシューズ用インソール』です。
何より感動したのが、そのクッション性。土踏まずからかかとにかけてしっかり厚みがあり、指で押すともちっとした弾力があります。
また、かかと部分はカップ形状になっており、実際に使ってみると、フラットシューズ特有の地面をそのまま踏んでいる感覚がやわらぎ、歩行時の衝撃をしっかり吸収してくれるのが分かります。
つま先にかけて薄くなっているので、靴の中が窮屈になりにくい設計。サイズは約21.5cm〜25cmに対応しています。
￥220（税込）とは思えないクオリティ！ダイソーの『フラットシューズ用インソール』
表面はスエード調で、靴を脱いだときにちらっと見えても安っぽさがありません。
むしろほんのり高級感すらあり、本当にダイソー商品か疑いたくなるレベル。肌触りもさらっとしていて、足を入れた瞬間から快適さを感じられます。
さらに、インソールを入れることで足と靴の隙間が埋まり、フィット感もぐっとアップ。
少しサイズが大きくてパカパカしていた靴も安定し、履きにくかったパンプスが一気に快適な一足へと変わります。
今回はダイソーの『フラットシューズ用インソール』をご紹介しました。
注意点として、かかと部分に厚みがあるため、ぴったりサイズの靴に入れると窮屈に感じることも。少し余裕のある靴や、サイズ調整目的で使うのがおすすめです。
眠っていた靴が復活する感覚は、ちょっとした感動もの。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。