捨てる前に【100均】のコレ試してみて！「たった200円で超快適になった！」サポートグッズ

フラットパンプスによくある、足の疲れやパカパカして歩きにくいといった悩みを、ダイソーの200円インソールで手軽に解決！もちっとしたクッション性で衝撃を吸収し、靴のフィット感も向上。スエード調の高級感ある見た目も魅力です。眠っていた靴が快適に蘇る、コスパ抜群のサポートアイテムです。

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商品情報

商品名：フラットシューズ用インソール

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：21.5cm-25cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480794105

足の疲れやサイズが微妙に合わない靴にもってこい！

フラットパンプスって、見た目はすっきりしていてどんなコーデにも合わせやすいのに、長時間歩くと足の疲れを感じることはありませんか？

そんな悩みを解決してくれるのが、ダイソーで見つけた『フラットシューズ用インソール』です。

何より感動したのが、そのクッション性。土踏まずからかかとにかけてしっかり厚みがあり、指で押すともちっとした弾力があります。

また、かかと部分はカップ形状になっており、実際に使ってみると、フラットシューズ特有の地面をそのまま踏んでいる感覚がやわらぎ、歩行時の衝撃をしっかり吸収してくれるのが分かります。

つま先にかけて薄くなっているので、靴の中が窮屈になりにくい設計。サイズは約21.5cm〜25cmに対応しています。

￥220（税込）とは思えないクオリティ！ダイソーの『フラットシューズ用インソール』

表面はスエード調で、靴を脱いだときにちらっと見えても安っぽさがありません。

むしろほんのり高級感すらあり、本当にダイソー商品か疑いたくなるレベル。肌触りもさらっとしていて、足を入れた瞬間から快適さを感じられます。

さらに、インソールを入れることで足と靴の隙間が埋まり、フィット感もぐっとアップ。

少しサイズが大きくてパカパカしていた靴も安定し、履きにくかったパンプスが一気に快適な一足へと変わります。

今回はダイソーの『フラットシューズ用インソール』をご紹介しました。

注意点として、かかと部分に厚みがあるため、ぴったりサイズの靴に入れると窮屈に感じることも。少し余裕のある靴や、サイズ調整目的で使うのがおすすめです。

眠っていた靴が復活する感覚は、ちょっとした感動もの。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。