Nianticは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pikmin Bloom（ピクミン ブルーム）」において、イベント「ゲームカセット」を5月1日0時より開催する。期間は5月31日23時59分まで。

本イベントでは、任天堂の懐かしの「ゲームカセット」を身につけたデコピクミンが新登場。イベントチャレンジのお題をクリアすると、ランダムで「ゲームカセット」デコピクミンになる苗がもらえるほか、ステージの真ん中にあるビッグフラワーが咲く際に、追加のリワードとして必ず「ゲームカセット」デコピクミンの金の苗がもらえる。

また、イベント開始後から「ピクセルアートフラワーを集めるお題」が始まり、報酬として2025年に登場した「任天堂ゲーム機’80-‘95」デコピクミンや「クラブとジョーカー」デコピクミン、Miiコスチュームなどを入手できる。なお、お題の詳細はイベント開始日に公開予定となっている。

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