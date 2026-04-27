猫好きに寄り添う実機展示！ コスモライフ「Pet博2026幕張」出展

記事ポイント コスモライフが「Pet博2026幕張」にコスモウォーターブースを出展猫モチーフを細部に取り入れた「smartプラスNext にゃんモデル」実機を展示イベント限定の新規契約キャンペーンと先着50名プレゼントを実施 コスモライフが「Pet博2026幕張」にコスモウォーターブースを出展猫モチーフを細部に取り入れた「smartプラスNext にゃんモデル」実機を展示イベント限定の新規契約キャンペーンと先着50名プレゼントを実施

コスモライフが、幕張メッセで開催される「Pet博2026幕張」に出展。

ブースでは、猫好き社員の想いから生まれたウォーターサーバー「smartプラスNext にゃんモデル」の実機を展示します。

丸みのあるフォルムや猫モチーフの細部を会場で確認できる3日間。

コスモライフ「Pet博2026幕張」出展





開催期間：2026年5月3日(日)〜5月5日(火)会場：幕張メッセ所在地：千葉市美浜区中瀬2-1ブース位置：No.44ブース【コスモライフ】展示内容：「smartプラスNext にゃんモデル」実機展示特典：イベント限定の新規契約キャンペーン、先着50名様プレゼント

宅配型ウォーターサーバー「コスモウォーター」を展開するコスモライフが、国内最大級のペット総合イベント「Pet博2026幕張」に出展。

会場では、猫を思わせるデザインを取り入れた「にゃんモデル」シリーズを実際に見ながら、天然水の試飲もできます。

本体のサイズ感や操作まわりを、暮らしの中に置いた姿でイメージできる展示内容。

にゃんモデル





商品名：smartプラスNext にゃんモデルカラー展開：全4色展示内容：実機展示、天然水の試飲関連ページ：

「にゃんモデル」は、「ウォーターサーバーを猫の形にしたら可愛くない？」という猫好き社員の想いから誕生したシリーズ。

耳のようなシルエットや、猫を感じさせる細やかな意匠が映える一台。

アップグレードモデル「smartプラスNext にゃんモデル」は全4色で、インテリアに合わせて選べます。

会場では本体の質感や高さ、給水時の動きまで確かめられる実機展示。

会場限定キャンペーン

対象：会場ブースで「にゃんモデル」を新規契約した方特典：手数料無料などInstagram特典：先着50名様に猫ちゃんモチーフのスプーンをプレゼントブースで「公式Instagramを見た」と伝えること

イベント期間中、コスモウォーターのブースで「にゃんモデル」を契約した方に向けた新規契約キャンペーンを実施。

手数料無料など、会場で申し込む方に向けた限定特典。

さらに「公式Instagramを見た」と伝えると、先着50名様に木のぬくもりがやさしい猫ちゃんモチーフのスプーンがプレゼントされます。

丸みのある木製スプーンは、食卓やティータイムにもなじむあたたかなアイテム。

No.44ブース





ブース番号：No.44出展名：コスモライフ会場：幕張メッセ住所：千葉市美浜区中瀬2-1

コスモライフの出展場所は、会場内のNo.44ブース。

来場前に位置を確認しておくと、実機展示やキャンペーン受付までスムーズです。

ペット関連の展示をめぐりながら立ち寄りやすい、コスモウォーターの体験ブース。

コスモウォーターは、日本の自然が育んだ天然水を採水からボトリングまで一貫管理する宅配型ウォーターサーバーブランド。

毎日使う水を、住まいに合わせたサーバーで取り入れられるサービスです。

猫モチーフのデザインを実機で見て、天然水の味わいも確かめられる機会。

「Pet博2026幕張」に出展するコスモライフ「smartプラスNext にゃんモデル」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Pet博2026幕張」の開催日はいつですか？

A. 2026年5月3日(日)から5月5日(火)までの3日間です。

Q. コスモライフのブースはどこですか？

A. 幕張メッセのNo.44ブース【コスモライフ】です。

Q. 会場では何を体験できますか？

A. 「smartプラスNext にゃんモデル」の実機展示と、コスモウォーターの天然水の試飲が用意されています。

Q. 来場者向けのプレゼントはありますか？

A. ブースで「公式Instagramを見た」と伝えた方へ、先着50名様に猫ちゃんモチーフのスプーンがプレゼントされます。

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