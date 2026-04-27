APEX-TOYS、「アズールレーン」より1/7スケールフィギュア「信濃 待の銀輿Ver.」の彩色見本画像公開！「興奮顔」の差し替え表情パーツも付属予定
【信濃 待の銀輿Ver.】 発売日・価格：未定 参考価格：999元
海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「信濃 待の銀輿Ver.」の彩色見本画像を公開した。日本での発売日や価格は未定。
本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜に所属する空母「信濃」のレースクイーンの着せ替え「寝待の銀輿」の姿を1/7スケールでフィギュア化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の彩色見本画像を公開しており、艶やかなエナメル質感のハイソックスが、すらりとした脚線美を際立たせ、魅力あふれるプロポーションを魅せつける信濃の姿を確認できるほか、差し替え表情パーツとして「興奮顔」も付属することを伝えている。
差し替え表情パーツ「興奮顔」
さらに、艶やかなエナメル質感のハイソックスが、すらりとした脚線美を際立たせ、魅力あふれるプロポーションを余すところなく表現しました。しなやかに流れるロングヘアは身体のラインに沿って美しく垂れ、衣装にはパール調の塗装表現を採用。… pic.twitter.com/CKdeMrqCwD- APEX-TOYS (@APEX_TOYS) April 23, 2026
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