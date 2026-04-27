【HG 1/144 ベースジャバー（ユニコーンジオン軍残党カラーVer.）【再販】】 予約開始：4月27日11時 7月 発送予定 価格：1,430円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ベースジャバー（ユニコーンジオン軍残党カラーVer.）」を7月に再販する。4月27日11時よりプレミアムバンダイで予約を開始する予定で、価格は1,430円。

本製品は、「HG 1/144 ベースジャバー」を「機動戦士ガンダムUC」に登場するジオン軍残党カラーの成形色で商品化したもの。

1/144スケールMSキット（別売）を搭載して劇中の動きのあるシーンを演出して楽しむことが可能で、ランディング・ギアが付属し、降着状態再現可能。グリップ部分やフットレストが可動し、搭載するMS（別売）の大きさや形状、アクションポーズにもフレキシブルに対応する。

「HG 1/144 ベースジャバー（ユニコーンジオン軍残党カラーVer.）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。