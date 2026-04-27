0-0の延長10回、無死二塁から古賀悠が打席に入ったが…

■西武 3ー0 楽天（26日・楽天モバイル最強パーク）

26日に楽天モバイルパークで行われた楽天-西武戦に、まさかの“珍客”が乱入した。延長10回の緊迫した場面で、球場を和ませ、かつ流れを変えたかもしれない存在。「今後も含めて今年一番の珍事になりそうな予感」「現地で見てたけどおもろかった笑」などと話題を呼んでいる。

0-0の延長10回2死二塁で打席には西武・古賀悠。一打勝ち越しの場面だったが、投手後方に1匹の鳩がじっと居座っている。投手・加治屋は一度マウンドを外した。鳩は一塁手・黒川に近づき、驚きの表情で思わずタイムをかける黒川。一塁塁審が追いかけるもなかなか立ち去らず、内野を歩き回っていた。結局古賀悠は四球を選んで繋ぎ、カナリオの決勝適時打を呼び込んだ。

愛くるしい姿を「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeが公開。ファンは「早川よりも平良よりも再生数を稼ぐ鳩」「応援歌にのる鳩オモロすぎて声出た」「危ないですよ」「チャンテ4の緊迫感と鳩のギャップが笑える」「この鳩が西武勝利の立役者」「今日のヒーローは鳩」「なお埼玉のハトの模様（マジ）」「内野4人1羽シフト」「えぐかわいい」と盛り上がっていた。（Full-Count編集部）