【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟、衝撃の“ジャンピングトラップ”炸裂の瞬間

マインツの日本代表MF佐野海舟が、衝撃のジャンピングボール奪取から今季2つ目のアシストをマークした。相手に腕を掴まれながらも、しっかりとボールを奪い取る姿にファンが歓喜している。

佐野は、日本時間4月25日に行われたブンデスリーガ第31節のバイエルン戦にアンカーとして先発出場。前節、ブンデスリーガ優勝を決めた王者との一戦に臨んだ。

すると15分に佐野のビッグプレーから先制点が生まれる。左CKのチャンスで、佐野はボックス外の中央にポジションを取っていた。MFナディーム・アミリが右足で蹴り込んだボールは、GKヨナス・ウルビヒにパンチングで阻まれる。

空中に高々と上がったボールに対して、佐野がいち早く落下点に侵入。マークについていた、MFラファエル・ゲレイロは、空中のボールに目を奪われ、佐野の動きに一瞬遅れると突破を阻もうと腕を掴んだ。しかし佐野は、ジャンプしながら空中で回転してラファエル・ゲレイロを振り解くと、右足のヒールでボールに触る。着地と同時にボールを運び、右足でマイナスへクロスを入れた。このボールを、DFドミニク・コールがダイレクトボレーで叩き込み、マインツが先制に成功している。

ABEMAで解説を務めた稲本潤一氏は「いいボールでしたね。あのボールの処理が素晴らしかった。一回転してますからね」と佐野の身のこなしを絶賛。また、ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「佐野すげえな！」「体強すぎ」「忍者かよ！」「なんで回転したん？って思ったら掴まれてたのか」「あのトラップえぐいやろw」「どんな状況でもボール奪うマン」「バイエルン相手に海舟がアシストとか飯うまなんだが」と歓喜している。

なおこの日の佐野は、15回のデュエルで8回に勝利するなどバイエルンを相手にしても、球際の強さが光った。佐野の活躍もあり、マインツは前半で3点をリードするも、後半に4失点を喫し、まさかの逆転負けとなった。（ABEMA／ブンデスリーガ）