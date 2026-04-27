フジテレビ系で放送中の北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に早瀬憩、中川翼、足川結珠が出演することが決定した。

参考：早瀬憩、坂口健太郎主演『私はあなたを知らない、』で初のヒロインに 「大きな挑戦になる」

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。

北村演じる朝野と共に宇宙食開発を立ち上げる1期生の生徒役には出口夏希、黒崎煌代らが名を連ね、彼らを見守る小浜の人々を八嶋智人、三宅弘城、村川絵梨、迫田孝也、荒川良々らが演じる。さらに、彼らと向き合うJAXA職員として、ソニン、鈴木浩介、神木隆之介が出演する。

早瀬、中川、足川は、出口演じる菅原奈未、黒崎演じる寺尾創亮らが若狭水産高校で立ち上げた“宇宙食開発”を引き継ぐ高校生たちを演じる。オーディションで役を射止めた3人全員が、初の月9出演を果たす。

早瀬が演じるのは、成績優秀で学校でも一目置かれる存在の宮井恵。希望校ではなかった若水で目的を失っているが、1期生たちが宇宙食開発を記録した黒ノートを偶然見つけたことをきっかけに変わり始める。

中川が演じるのは、クラスのムードメーカーで、恵にひそかに恋心を寄せる早川一樹。中学生のときに同級生の恵に一目ぼれするも、一度も話せず卒業。共に若水に進学するも、話しかけることすらできず時間だけが過ぎていた。しかし、黒ノートをきっかけに恵と距離を縮めることになり……。

足川が演じるのは、流行に敏感でいろいろなことに興味津々、自分のことより他人のことを考える世話焼きな姉御肌、桑田実桜。いつも明るく悩みがなさそうにみえるが、実は誰にも言えない思いを秘めている。

■早瀬憩（宮井恵役）コメント・出演が決まった際の率直な気持ちサバ缶を宇宙へ飛ばそうとするメンバーの1人になれることが嬉しかったし、撮影に入るのがすごく楽しみでした。学園ドラマへの憧れもあったので、それが『サバ缶、宇宙へ行く』という作品で叶うことが幸せです。

・初共演の北村匠海の印象親身になって寄り添ってくれる姿が先生そのもので、安心感がすごいです。同じ目線に立って一緒に考えてくれたり、実際の学校のように、休み時間に談笑したりする時間は楽しくて…のびのびとお芝居できる環境を作ってくださって感謝しています。

・視聴者へメッセージ台本を読んで、登場人物たちの言葉や行動に、一歩踏み出すことの大切さを教えてもらいました。私自身が感じた、楽しい！ と思った時の衝動や、想いの連鎖に胸が熱くなる感動を視聴者の皆様にお届けできるよう頑張ります！

■中川翼（早川一樹役）コメント・出演が決まった際の率直な気持ち決まったと聞いたときは、正直ほっとした気持ちが大きかったです。オーディションの段階から、高校生が作り出す空気感や、そこにあるまっすぐな情熱に惹かれていました。この作品に参加したいという思いが強かったので、それが報われた嬉しさもありました。主演の北村匠海さんとご一緒できることがすごく楽しみでした。

・初共演の北村匠海の印象第一印象は、動物に例えるならコアラのような、おっとりとした優しい雰囲気の方だなと感じました。ただ、お芝居の話になると一気に熱量が上がり、とても真剣に向き合われているのが印象的でした。また、既にチームが出来上がっている中での途中合流だったので少し不安でしたが、温かく迎えて入れてくださり嬉しかったです。

・視聴者へメッセージ高校生ならではのフレッシュさを感じていただきながら、福井の素敵な景色や空気感も一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。生徒たちが過ごす中での成長も描かれているので、その変化を温かく見守ってください！ また、僕が演じる早川の少し天然な一面にもぜひ注目していただけると幸いです。

■足川結珠（桑田実桜役）コメント・出演が決まった際の率直な気持ち“え、本当に決まったの？”と半信半疑でした。そして、自分がずっと見てきた“月9”に出演できると知って、とても嬉しかったです。また、2期生の3人の中で一番明るい役に決まったと聞いて、とても楽しみでしたし、3人の関係性がどうなっていくのだろうと、台本を見るまでドキドキしていました。憩ちゃんと翼くんと共演すると知った時は、とても安心感がありました。憩ちゃんは同い年ということもあって、早く会って仲良くなりたいなと思っていましたし、翼くんも何度かお話ししたことがあったので、そんな2人と一緒だと知って心強かったです。

・初共演の北村匠海の印象福井で初めてお会いしてお話しした時、“分からないことや不安なことがあったら、すぐに相談してほしいし、たくさんコミュニケーションを取っていい作品にしていきたい”と言っていただき、その時に本当に学校の先生のような温かさと優しさにホッとしました。撮影中も、私がどうしたらいいか迷っている時に“こう動いてみたら動きやすいんじゃない？”とアドバイスをくださり、少しずつ不安がなくなって、自信にもつながっていきました。本当に、先生が北村さんでよかったなと思います！

・視聴者へメッセージ1期生からのバトンを受け継いで期生へ、ドラマの中だけではなく先輩方の思い、努力を私たち2期生も本気で引き継いで撮影に挑みました。サバ缶を宇宙に飛ばそうと取り組む姿勢だけではなく、2期生3人の関係性にも注目して楽しんでもらいたいです！ そして桑田実桜ちゃんというキャラクターを皆さんに沢山愛してもらえたら嬉しいです！（文＝リアルサウンド編集部）