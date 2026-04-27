浅野忠信の母、75歳でモデルデビュー 10代当時は地元で女子グループを結成
キャシー中島と浅野順子が、29日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)キャシー中島、浅野順子 ＝テレビ朝日提供
10代の頃から60年に及ぶ親友同士だというキャシーと浅野。俳優・浅野忠信さんの母である浅野は60代から画家、75歳からはモデルとしても活動している。
そんな2人は10代の頃、地元・横浜で“クレオパトラ党”という女子グループを結成していたそうで、おしゃれやダンスを楽しんだという。
アメリカ人の父と幼い頃に生き別れ、寂しい少女時代を送っていたという共通点もある2人。世間では“不良”と呼ばれることもあったが、互いの存在が心の拠り所になったと明かす。
(左から)キャシー中島、浅野順子 ＝テレビ朝日提供
10代の頃から60年に及ぶ親友同士だというキャシーと浅野。俳優・浅野忠信さんの母である浅野は60代から画家、75歳からはモデルとしても活動している。
そんな2人は10代の頃、地元・横浜で“クレオパトラ党”という女子グループを結成していたそうで、おしゃれやダンスを楽しんだという。
アメリカ人の父と幼い頃に生き別れ、寂しい少女時代を送っていたという共通点もある2人。世間では“不良”と呼ばれることもあったが、互いの存在が心の拠り所になったと明かす。