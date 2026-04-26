２６日放送の日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）で今年８月２９日から３０日に放送される「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」の総合司会をお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良が初めて務めることが発表された。

羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーと強力タッグを組み、今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」に基づいて番組を進行する内村。この日の「イッテＱ！」の最後でツーショットになった羽鳥アナから初の大役が発表されると「１個確認しておきたいんですけど」と話し出し、「『ダマされた大賞』ではないですよね？ あなたと２人だと心配でしようがない」と自身と羽鳥アナ司会の同局系別番組「うわっ！ダマされた大賞」の名前を出して確認。「しっかり務めさせていただきます」と笑顔で決意表明。過去の「２４時間テレビ」出演シーンを振り返ると「羽鳥さんと水トさんがいてくれると心強いと思います」と話した。

その上で出川哲朗、イモトアヤコ、いとうあさこら「イッテＱ」メンバーにも別スタジオで報告。何食わぬ顔で真ん中に座った内村を見ながら羽鳥アナが登場。出川に「マラソンランナー…、総合司会を」と言うと、満面の笑みで立ち上がった出川。メンバーも「出川さん、やりましたね！」と祝福したが、当の出川は「ごめんなさい。ノリません。前の時もマラソンランナーって言われて、『チャッチャラー、違います』って。２度も引っかかるか！ そんなわけないでしょ」と半分以上、ドッキリだと気づいている様子。

ここで羽鳥アナが「総合司会を内村さんにお願いします」と正式に発表。床に突っ伏した出川は「羽鳥くん！ なんの報告よ、羽鳥くん！」と抗議も内村に向かって「すげえ！ 紅白の司会を４年連続でやって、今度は２４時間の司会じゃん」と祝福。それでも最後に「焦ったあ〜！」と本音を漏らすと「俺、成り上がったなあ〜って思った」と苦笑していた。

「重大発表」と銘打たれた放送の今回。２５日放送の特別番組「２４時間テレビ 募金報告 ランナー横山裕が届ける想い」の最後では「あすの『世界の果てまでイッテＱ！』にて、今年の２４時間テレビについて重大発表！お楽しみに」と告知。その後、「イッテＱ！」の公式Ｘ（旧ツイッター）などでも「２４時間テレビ重大発表」と題して「明日夜１９時５８分〜のイッテＱ内で今年の２４時間テレビの重大発表があります。イッテＱメンバー驚き。そして出川が大絶叫！？気になる内容はイッテＱをぜひご覧ください」と呼びかけていた。

昨年８月３０日、３１日に放送された「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」は「あなたのことを教えて」をテーマに放送。「くりぃむしちゅー」の上田晋也、フリーの羽鳥慎一アナウンサー、同局の水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」横山裕がチャリティーマラソンを務め、「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」永瀬廉と郄橋海人、志尊淳、長嶋一茂、やす子、氷川きよし、浜辺美波がチャリティーパートナーを担当した。