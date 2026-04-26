◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

単独首位から出て６７で回った米沢蓮（ＬＡＮＤ ＣＡＲＲＹ）が、通算２３アンダーで並んだ宋永漢（韓国）とのプレーオフを１ホール目で制し、２０２４年横浜ミナトチャンピオンシップ以来となる２年ぶり３勝目を挙げた。ツアー屈指の高額賞金大会を制し、賞金４０００万円を獲得した。

初日から３日連続で６６をマークしていた２６歳が、最終日も隙のないゴルフを見せた。前半で４つ伸ばし、１打差を守り後半へ。１３番で６メートル近いパットをねじ込み連続バーディーで後続を突き放した。１７番パー５でこの日初めてのボギーをたたき、宋永漢（韓国）に並ばれた。

２０２４年のシーズン中に、左半身に帯状疱疹が出た。それ以降、座骨神経痛に悩まされている。今季国内開幕戦の東建ホームメイトカップは第１ラウンド後に棄権した。「打つことに関しては、そんなにたいしたことはないんだけど、歩くのが。歩いているうちに、どんどんしびれてきた」という。

３位で折り返した第２ラウンド後には「いつ（痛みが）出るかなっていう。またいつ、いいプレーができなくなるかなっていう恐怖は常にある。できることをやって、悔いなくプレーするということを最近考えるようにしている。その日のベストを尽くすということを、変わらずにやり続けたい」と話していた。目の前の一打に向き合いながら、最後まで戦い抜いた。

◆米沢 蓮（よねざわ・れん） １９９９年７月２３日、岩手県生まれ。２６歳。９歳でゴルフを始め、盛岡中央高３年時の２０１７年日本ジュニアで６位。１８年に東北福祉大に進学し、同年のアジア大会団体戦で金メダル。１９年日本アマ３位。東北福祉大４年時の２１年１２月にプロ転向し、２２年からツアーに本格参戦。２４年中日クラウンズを制し、岩手県出身として日本男子ツアー初優勝者となった。１７４センチ、８０キロ。