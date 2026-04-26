京阪グループの鉄道会社・叡山電鉄では、市原駅〜二ノ瀬駅間の通称「もみじのトンネル」区間で「青もみじ新緑の徐行運転」を行っている。５月３１日まで。「この季節ならではの瑞々しい『青もみじのトンネル』を通常より速度を落として運転し、新緑が芽吹くもみじをゆっくりお楽しみいただこうと開催しているものです」と同社は説明している。

また今年も貴船神社で開催される「夜間特別ライトアップ」に合わせ、ゴールデンウィークの５月２〜５日の４日間に「青もみじ新緑のライトアップ」を開催。例年実施している「もみじのトンネル」、二ノ瀬駅、貴船口駅に加え今回から鞍馬駅でもライトアップを行い、「もみじのトンネル」区間を通過する列車は車内の明かりを消してゆっくりと走る。

【青もみじ新緑の徐行運転】

・実施期間：５月３１日まで毎日

・徐行区間：鞍馬線市原駅〜二ノ瀬駅間にある「もみじのトンネル」区間（約２５０メートル）

・対象列車：平日ダイヤ、土曜・休日ダイヤともに、出町柳駅発午前９時〜午後４時４５分の鞍馬駅行き。鞍馬駅発午前９時３４分〜午後５時１９分（平日は同５時２０分）の出町柳駅行き

【青もみじ新緑のライトアップ】

・実施日：５月２日〜５日

・実施区間：鞍馬線市原駅〜二ノ瀬駅間にある「もみじのトンネル」区間（約２５０メートル）、二ノ瀬駅、貴船口駅、鞍馬駅

・対象列車：土曜・休日ダイヤの出町柳駅発午後５時〜８時の鞍馬駅行き。鞍馬駅発午後５時１９分〜８時４５分の出町柳駅行き