アニメショップなど運営のアニメイト（東京都板橋区）は、アニメ「呪術廻戦」とオーダースーツブランド「DIFFERENCE」コラボレーションのオーダーアイテムが注文できるオーダーチケット（仕立券）を、2026年5月31日までアニメイト池袋本店およびアニメイト通販で発売する。

スーツ1着につきタンブラー1個プレゼント

ラインアップは「オーダースーツ」「オーダースーツ（スリーピース）」「オーダーシャツ」の3点。DIFFERENCEのスーツ生地から好みのものを選んで仕立てられる。

また、同作の印象的なシーンをコラージュした総柄の限定生地を用意。「虎杖悠仁」「七海建人」「五条悟」3種類から選択でき、スーツとシャツは裏地に、スリーピースはベストの背中側に使用される。

アニメイトで対象アイテムの仕立券を購入し、DIFFERENCE店舗へ券を持参して来店。コラボレーション仕様のデザインや生地を選び、採寸を受けてから仕立てられる。

価格は、オーダースーツが6万4900円（以下全て税込）、オーダースーツ（スリーピース）が8万8265円、オーダーシャツが1万3200円。

なお限定ノベルティとして、スーツ1着につき「オリジナルタンブラー」1個がプレゼントされる。