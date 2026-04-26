アートユニット「uwabami」さんの漫画「弟くん、迷子になる…。」が、インスタグラムで2300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

息子を連れて、娘の習い事に行ったときのこと。習い事が終わり、母が娘の様子に気を取られていると、一緒にいたはずの息子がいなくなっていて…という内容で、読者からは「これはガチで焦るやつ」「うちも何度か経験が…」「男の子はマジですぐいなくなる」などの声が上がっています。

気を付けていても起きる…迷子の怖さを実感

uwabamiさんは、夫婦2人で漫画を共同制作し、インスタグラムで作品を発表しています。今回は「uwabami」の奥さまに、作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「弟くん、迷子になる…。」を描いたきっかけを教えてください。

uwabamiさん「とても衝撃的なことだったので、備忘録も含め、描き残しておきたかったんです！」

Q.息子さんがいないことに気付いたとき、どのような気持ちでしたか。

uwabamiさん「『え、さらわれた？』と焦りました」

Q.息子さんはどのくらいの時間、姿が見えなくなっていたのですか。

uwabamiさん「10分くらいかと思いますが、親にとってはものすごく長い時間でした」

Q.この後、息子さんを連れてきてくれたお兄さんに、詳細を聞きましたか。

uwabamiさん「『救世主さま』は、感謝をお伝えした後、すぐに去ってしまいました。私も上の子を習い事の事務の方に預けていて、慌てて戻ったので、詳しくお話をうかがえませんでした」

Q.今回の一件を機に、学んだこととはありますか。

uwabamiさん「気を付けていてもいなくなることってあるんですね。でも助けてくださる方がたくさんいて、本当に感謝です！」

Q.漫画「弟くん、迷子になる…。」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

uwabamiさん「お子さんが迷子になってしまった経験がある親御さんからのエピソードが寄せられて、『迷子ってよくあるんだな〜』と思いました。遊園地などで迷子札を登録するサービスがありますが、本当に必要なものなんだと分かりました」