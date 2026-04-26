川栄李奈、ヘアカットで雰囲気ガラリ「小顔が際立つ」「透明感エグい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/26】女優の川栄李奈が4月25日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした最新のヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳2児のママ女優「大人可愛い」ばっさりカットの新ヘア
「また来ちゃったし」と韓国を訪れたことを明かした川栄は、「髪の毛切っちゃったし」とつづり、韓国での写真を公開。以前の肩下のセミロングから、顎下ほどの長さのボブヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
また、元AKB48で、2024年5月まで韓国のガールズグループRocket Punch（ロケットパンチ）として活動していた高橋朱里との2ショットも投稿。顔を寄せ合って笑顔を見せている。
この投稿にファンからは「透明感エグい」「小顔が際立つ」「ツヤツヤヘア羨ましすぎる」「雰囲気変わる」「短くなった髪型も似合っていて可愛い」「大人可愛い」「朱里ちゃんとの2ショット胸熱」「ナチュラルな美しさ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳2児のママ女優「大人可愛い」ばっさりカットの新ヘア
◆川栄李奈、ヘアカットを報告
「また来ちゃったし」と韓国を訪れたことを明かした川栄は、「髪の毛切っちゃったし」とつづり、韓国での写真を公開。以前の肩下のセミロングから、顎下ほどの長さのボブヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
◆川栄李奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「透明感エグい」「小顔が際立つ」「ツヤツヤヘア羨ましすぎる」「雰囲気変わる」「短くなった髪型も似合っていて可愛い」「大人可愛い」「朱里ちゃんとの2ショット胸熱」「ナチュラルな美しさ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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