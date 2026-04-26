今井美樹、『EIGHT-JAM』スタジオに登場！音楽を愛するがゆえの“厳しい一面”が明らかに

4月26日（日）の『EIGHT-JAM』では、今年で歌手デビュー40周年を迎えた今井美樹を特集する。

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これまで『PIECE OF MY WISH』、『PRIDE』など数多くのヒット曲を世に送り出し、人々を魅了し続けてきた今井美樹。

今井と40年以上の付き合いがあり編曲を多数担当する武部聡志、今年8年ぶりに発売された今井の最新オリジナル・アルバム『smile』の編曲にも携わる河野圭、そして今井をカリスマ的存在と語り作詞提供もした土岐麻子とともに、今井の魅力を徹底的に深掘りする。

今回は今井本人もスタジオに初登場。過去にリリースした名曲への想いや苦労話――さまざまな秘話が飛び出すなか、“誰よりも音楽を愛するがゆえの、厳しい一面”が明らかに。

また、「私たち」をキーワードに収録された最新アルバム『smile』についても、今井が自ら解説。

はたして、彼女が「大好きな作品」と語る同アルバムは、どのようにして生まれたのか？

さらに今回は、今井の夫で音楽プロデューサーとして彼女の楽曲を数多く手掛けてきた布袋寅泰にもアンケートを実施。布袋の想いがぎゅっと詰まった“貴重なメッセージ”に、今井はどんな反応を見せるのか？