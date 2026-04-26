　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※4月17日信用売り残の4月10日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1568銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 　　　4,196　　 26,195　　　1.49
２．<3315> 日本コークス 　　　2,974　　　7,502　　　1.90
３．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　2,300　　　6,356　　　5.86
４．<4506> 住友ファーマ 　　　2,157　　　4,057　　　2.18
５．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　1,144　　　1,236　　　7.69
６．<6857> アドテスト 　　　　1,013　　　3,388　　　1.03
７．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　791　　　1,946　　 17.56
８．<8729> ソニーＦＧ 　　　　　737　　　2,014　　 54.00
９．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　638　　　1,072　　 11.52
10．<2593> 伊藤園 　　　　　　　504　　　1,021　　　0.42
11．<3196> ホットランド 　　　　496　　　2,479　　　0.63
12．<4755> 楽天グループ 　　　　494　　　1,360　　 15.12
13．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　483　　　6,331　　　2.98
14．<3994> マネフォ 　　　　　　470　　　　874　　　0.73
15．<3962> チェンジＨＤ 　　　　402　　　　766　　　2.27
16．<9627> アインＨＤ 　　　　　398　　　　567　　　0.08
17．<3028> アルペン 　　　　　　312　　　　530　　　0.25
18．<7201> 日産自 　　　　　　　282　　　2,473　　 13.38
19．<547A> ムニノバＨＤ 　　　　275　　　　359　　 36.84
20．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　270　　　　734　　　5.06
21．<6976> 太陽誘電 　　　　　　270　　　　643　　　1.51
22．<4689> ラインヤフー 　　　　259　　　　864　　 20.12
23．<3660> アイスタイル 　　　　257　　　　900　　　3.94
24．<6324> ハーモニック 　　　　247　　　　345　　　2.43
25．<3387> クリレスＨＤ 　　　　241　　　2,427　　　0.25
26．<6501> 日立 　　　　　　　　196　　　　450　　 16.05
27．<8698> マネックスＧ 　　　　190　　　　521　　 10.29
28．<3608> ＴＳＩＨＤ 　　　　　188　　　　248　　　1.02
29．<3031> ラクーンＨＤ 　　　　185　　　　777　　　0.73
30．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　178　　　　422　　 25.72
31．<8604> 野村 　　　　　　　　171　　　　781　　 17.82
32．<8136> サンリオ 　　　　　　150　　　6,875　　　6.28
33．<8308> りそなＨＤ 　　　　　145　　　1,010　　　3.04
34．<6981> 村田製 　　　　　　　133　　　　547　　　2.92
35．<5074> テスＨＤ 　　　　　　133　　　1,728　　　2.23
36．<7211> 三菱自 　　　　　　　126　　　　816　　 12.43
37．<3382> セブン＆アイ 　　　　125　　　　704　　　8.65
38．<2695> くら寿司 　　　　　　122　　　　292　　　0.75
39．<7267> ホンダ 　　　　　　　119　　　　542　　 24.68
40．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　117　　　1,228　　　0.69
41．<1766> 東建コーポ 　　　　　117　　　　189　　　0.10
42．<6098> リクルート 　　　　　117　　　　294　　　6.72
43．<7453> 良品計画 　　　　　　115　　　　690　　　1.16
44．<9535> 広ガス 　　　　　　　110　　　　318　　　0.88
45．<4980> デクセリ 　　　　　　108　　　　686　　　2.91
46．<5401> 日本製鉄 　　　　　　108　　　1,656　　 20.81
47．<3923> ラクス 　　　　　　　100　　　　430　　　5.51
48．<3778> さくらネット　　　　　97　　　1,306　　　1.93
49．<5406> 神戸鋼 　　　 　　　　96　　　　275　　　6.54
50．<4063> 信越化 　　　 　　　　92　　　　466　　　4.79

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