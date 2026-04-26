信用残ランキング【売り残増加】 Ｊディスプレ、日本コークス、ＳＢＧ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※4月17日信用売り残の4月10日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 4,196 26,195 1.49
２．<3315> 日本コークス 2,974 7,502 1.90
３．<9984> ＳＢＧ 2,300 6,356 5.86
４．<4506> 住友ファーマ 2,157 4,057 2.18
５．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,144 1,236 7.69
６．<6857> アドテスト 1,013 3,388 1.03
７．<9434> ＳＢ 791 1,946 17.56
８．<8729> ソニーＦＧ 737 2,014 54.00
９．<3697> ＳＨＩＦＴ 638 1,072 11.52
10．<2593> 伊藤園 504 1,021 0.42
11．<3196> ホットランド 496 2,479 0.63
12．<4755> 楽天グループ 494 1,360 15.12
13．<3656> ＫＬａｂ 483 6,331 2.98
14．<3994> マネフォ 470 874 0.73
15．<3962> チェンジＨＤ 402 766 2.27
16．<9627> アインＨＤ 398 567 0.08
17．<3028> アルペン 312 530 0.25
18．<7201> 日産自 282 2,473 13.38
19．<547A> ムニノバＨＤ 275 359 36.84
20．<6762> ＴＤＫ 270 734 5.06
21．<6976> 太陽誘電 270 643 1.51
22．<4689> ラインヤフー 259 864 20.12
23．<3660> アイスタイル 257 900 3.94
24．<6324> ハーモニック 247 345 2.43
25．<3387> クリレスＨＤ 241 2,427 0.25
26．<6501> 日立 196 450 16.05
27．<8698> マネックスＧ 190 521 10.29
28．<3608> ＴＳＩＨＤ 188 248 1.02
29．<3031> ラクーンＨＤ 185 777 0.73
30．<6701> ＮＥＣ 178 422 25.72
31．<8604> 野村 171 781 17.82
32．<8136> サンリオ 150 6,875 6.28
33．<8308> りそなＨＤ 145 1,010 3.04
34．<6981> 村田製 133 547 2.92
35．<5074> テスＨＤ 133 1,728 2.23
36．<7211> 三菱自 126 816 12.43
37．<3382> セブン＆アイ 125 704 8.65
38．<2695> くら寿司 122 292 0.75
39．<7267> ホンダ 119 542 24.68
40．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 117 1,228 0.69
41．<1766> 東建コーポ 117 189 0.10
42．<6098> リクルート 117 294 6.72
43．<7453> 良品計画 115 690 1.16
44．<9535> 広ガス 110 318 0.88
45．<4980> デクセリ 108 686 2.91
46．<5401> 日本製鉄 108 1,656 20.81
47．<3923> ラクス 100 430 5.51
48．<3778> さくらネット 97 1,306 1.93
49．<5406> 神戸鋼 96 275 6.54
50．<4063> 信越化 92 466 4.79
株探ニュース
※4月17日信用売り残の4月10日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 4,196 26,195 1.49
２．<3315> 日本コークス 2,974 7,502 1.90
３．<9984> ＳＢＧ 2,300 6,356 5.86
４．<4506> 住友ファーマ 2,157 4,057 2.18
５．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,144 1,236 7.69
６．<6857> アドテスト 1,013 3,388 1.03
７．<9434> ＳＢ 791 1,946 17.56
８．<8729> ソニーＦＧ 737 2,014 54.00
９．<3697> ＳＨＩＦＴ 638 1,072 11.52
10．<2593> 伊藤園 504 1,021 0.42
11．<3196> ホットランド 496 2,479 0.63
12．<4755> 楽天グループ 494 1,360 15.12
13．<3656> ＫＬａｂ 483 6,331 2.98
14．<3994> マネフォ 470 874 0.73
15．<3962> チェンジＨＤ 402 766 2.27
16．<9627> アインＨＤ 398 567 0.08
17．<3028> アルペン 312 530 0.25
18．<7201> 日産自 282 2,473 13.38
19．<547A> ムニノバＨＤ 275 359 36.84
20．<6762> ＴＤＫ 270 734 5.06
21．<6976> 太陽誘電 270 643 1.51
22．<4689> ラインヤフー 259 864 20.12
23．<3660> アイスタイル 257 900 3.94
24．<6324> ハーモニック 247 345 2.43
25．<3387> クリレスＨＤ 241 2,427 0.25
26．<6501> 日立 196 450 16.05
27．<8698> マネックスＧ 190 521 10.29
28．<3608> ＴＳＩＨＤ 188 248 1.02
29．<3031> ラクーンＨＤ 185 777 0.73
30．<6701> ＮＥＣ 178 422 25.72
31．<8604> 野村 171 781 17.82
32．<8136> サンリオ 150 6,875 6.28
33．<8308> りそなＨＤ 145 1,010 3.04
34．<6981> 村田製 133 547 2.92
35．<5074> テスＨＤ 133 1,728 2.23
36．<7211> 三菱自 126 816 12.43
37．<3382> セブン＆アイ 125 704 8.65
38．<2695> くら寿司 122 292 0.75
39．<7267> ホンダ 119 542 24.68
40．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 117 1,228 0.69
41．<1766> 東建コーポ 117 189 0.10
42．<6098> リクルート 117 294 6.72
43．<7453> 良品計画 115 690 1.16
44．<9535> 広ガス 110 318 0.88
45．<4980> デクセリ 108 686 2.91
46．<5401> 日本製鉄 108 1,656 20.81
47．<3923> ラクス 100 430 5.51
48．<3778> さくらネット 97 1,306 1.93
49．<5406> 神戸鋼 96 275 6.54
50．<4063> 信越化 92 466 4.79
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