丸山桂里奈、総額“350万円以上”かけてキッチンをリフォーム ビフォーアフター写真公開「素敵すぎます」「オシャレ!!」
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈が、25日までに自身のインスタグラムを更新。リフォームしたキッチンのビフォーアフターを披露した。
【写真】「素敵すぎます」総額“350万円以上”かけてリフォームしたキッチン
丸山と夫でサッカー解説者・タレントの本並健治は23日放送のTBS系『櫻井･有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。番組では「芸能人の大掃除＆キッチンリフォームSP」を届け、自宅のキッチンをリフォームする様子を伝えた。
キッチンメーカーのショールームを訪れた2人はさまざまなキッチンを吟味。悩みに悩んだ結果、夫婦で意見が一致。システムキッチンのほか、食洗機などをカスタム。収納棚も追加。かかった総額は231万2970円。さらに一週間の工期を経て、工事費なども含めて357万7570円かけてリフォームが完了した。
放送後、「昨日、櫻井有吉THE夜会でオンエアになりましたが、キッチンをリフォームしました」と報告。「だいぶびっくりするくらい変わりました、家事ラクシンクがとくにお気に入りです!!本当にリフォームしてよかったなぁと」とつづり、キッチンのビフォーとアフターの写真をアップした。この投稿に「素敵すぎます」「オシャレ!!」「むちゃくちゃいいですね!!」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。
【写真】「素敵すぎます」総額“350万円以上”かけてリフォームしたキッチン
丸山と夫でサッカー解説者・タレントの本並健治は23日放送のTBS系『櫻井･有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。番組では「芸能人の大掃除＆キッチンリフォームSP」を届け、自宅のキッチンをリフォームする様子を伝えた。
放送後、「昨日、櫻井有吉THE夜会でオンエアになりましたが、キッチンをリフォームしました」と報告。「だいぶびっくりするくらい変わりました、家事ラクシンクがとくにお気に入りです!!本当にリフォームしてよかったなぁと」とつづり、キッチンのビフォーとアフターの写真をアップした。この投稿に「素敵すぎます」「オシャレ!!」「むちゃくちゃいいですね!!」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。