ちゃんみなが『名探偵コナン』感動シーンに思わず涙！「最後の5秒、私声出しちゃって」【サクサクヒムヒム】

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜23時30分～）。

4月25日の放送では、先週に引き続き、テレビアニメ放送30周年を迎えたミステリーアニメの金字塔『名探偵コナン』を深掘りした。

■ 『名探偵コナン』のさらなる魅力に迫る

番組史上初となる2週連続放送の後編となる今回は、先週に引き続き『名探偵コナン』の魅力を深掘り。

現在、劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が絶賛公開中だが、公開から3日で興行収入35億円を突破するという、驚異的な人気を誇っている。

先週は思わずキュンっとするような甘酸っぱい恋愛ストーリーや、女性から人気のイケメンキャラクターの魅力について、『名探偵コナン』ファン歴15年のアーティスト・ちゃんみなをスペシャルゲストに迎えて語り合った。

そして今回も引き続きちゃんみなとともに、さらに奥深くまで『名探偵コナン』の世界を解説していった。

■『名探偵コナン』はとにかく泣ける！ファン号泣の名シーンを紹介

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は先週に引き続き、自作の“コナンノート”を学校に持っていき友だちに『名探偵コナン』クイズを出題していたほど小学生時代からどっぷりハマっていたという声優・竹達彩奈と、幼い頃から『名探偵コナン』のテレビアニメを1話から最新話まで繰り返し視聴することが趣味だったという乃木坂46メンバー・菅原咲月が務めた。

前回はコナンの元の姿である工藤新一すら知らない状態だった日村だが、今回は「やったー！ 後半だ！」と、早くも期待に胸を膨らませる。

続けて「でもね、（前編の撮影が終わり）一回カメラ止まって、向こう（スタジオ外）行ったら、やっぱ俺ぐらい（『名探偵コナン』を）知らないスタッフからは握手求められたよ」と、裏話も語った。

そすて『名探偵コナン』が大ヒットアニメとなったワケをさらに深く知るため、今回は何度観ても泣ける名シーン＆人生の糧になる名言というふたつの推しポイントで紹介していった。

◇推しポイント1「ファン大号泣！ 何度見観ても泣ける名シーンの数々」

『名探偵コナン』には、怪盗キッドや安室透など魅力あふれる個性的なキャラクターが数多く登場する。

そのなかでちゃんみなは今回、とある推しキャラクターを意識したメークを施してきたそう。「あの、目、映ってますか？ 今、私の」「私は特にキュラソーっていうキャラクターが好きで」といい、左右で瞳の色が異なるオッドアイのキャラクターで、コナンたちと敵対する“黒ずくめの組織”に属する「キュラソー」に扮したちゃんみな。

瞳の色だけでなく、ヘアスタイルもキュラソーそっくりなちゃんみなのビジュアルに、「こんなに似る人いるの？」「すごいっすね」とサクヒムは感嘆。

そこで、劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』で描かれるキュラソーの感動シーンを観てみることに。事故により記憶喪失となるキュラソーは、コナンや少年探偵団の子どもたちと出会い、1日行動をともにする。

しかし後半で記憶を取り戻したキュラソーは、黒ずくめの組織に戻るか、少年探偵団の子どもたちの友人として生きるのか悩むのだった。

物語のクライマックスでは、黒ずくめの組織の攻撃により、少年探偵団の子どもたちが乗った観覧車が倒壊、暴走する。そこでキュラソーが命がけで取った行動に、涙が止まらない展開が待っている。

ちゃんみなはこのシーンを改めて観て、「泣ける、今でも」「やばいんすよ、ほんとに『純黒の悪夢』だけは観てほしい」と推奨。続けてキュラソーの別のシーンについて熱く語るちゃんみなが、途中涙を浮かべる場面も…。

そんなちゃんみなの様子に「もう泣きそう」「ちゃんみなさーん！ いや、でもわかります、泣けちゃう」と共感するおしつじさんの菅原と竹達。

さらに、先週の放送でも登場した敏腕FBI捜査官の赤井秀一が、劇場版で6年越しに大どんでん返しの伏線回収をした胸熱シーンも紹介。

ちゃんみなは「このとき、私もうビックリ仰天」「映画館でこれ最後じゃないですか。最後の5秒、私声出しちゃって」と、思わず映画館で悲鳴を上げてしまったことを明かした。

◇推しポイント2「キャラクターから学ぶ“深すぎる”名言たち」

名シーンだけでなく、心に残るキャラクターたちの深すぎる名言もまた『名探偵コナン』の見どころ。

コナンの元の姿である工藤新一が、幼なじみの蘭を襲う通り魔と階段で対面するシーンでは、新一のグッとくる名言が飛び出す。

階段の手すりが崩れて、地面に落ちそうになる通り魔の犯人を、反射的に助ける新一。

犯人から「な、なぜだ？ どうしてオレを助けた？」と問われた新一は、「わけなんているのかよ？ 人が人を殺す動機なんて知ったこっちゃねぇが…人が人を助ける理由に…論理的な思考は存在しねーだろ？」と答える。

この名言に「新一！」「やばいねー」と、一同しびれまくり。佐久間は「言われないと気づけなくないっすか、こういうのって。言語化されないと」「それを教えてくれるっていう」と、『名探偵コナン』作品の奥深さに改めて気づくのだった。

そして、なんとコナンくんがスタジオに登場し、ちゃんみなは歓喜の絶叫。最後はコナンくんが出題するクイズにみんなで挑戦することに。

少年探偵団の子どもたちが身に付ける“探偵バッジ”の意外な機能に、アニメ好きの佐久間も「そんなのあった!?」と驚くなど、ディープなクイズにうなった。

一方、知識不足で圧倒的不利な状況のはずの日村だが、ファンのちゃんみなも苦戦する問題でまさかの逆転!?

最後にはコナンくんとハグし、幸せな気分にひたるちゃんみな。そしてサクヒムも『名探偵コナン』クイズに熱中し、その魅力にどっぷりハマるのだった。

4月25日放送回は現在、TVerにて地上波放送分に未公開シーンを含めた特別版が無料配信中。こちらでは、ちゃんみなが自身の楽曲に取り入れている『名探偵コナン』からの影響について語った貴重な裏話も披露している。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

毎週土曜 23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/