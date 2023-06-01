小柳ルミ子（73）が歌手デビュー55周年を迎えた。半世紀以上のキャリアの中で、鮮烈に記憶に残る1日がある。1984年（昭59）2月16日、女優として第7回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を獲得した。日本テレビ系での授賞式生中継直後に、その会場からTBS系人気音楽番組「ザ・ベストテン」に中継で生出演。歌手としてヒット曲「お久しぶりね」を熱唱したのだ。小柳の55周年を3回連載で振り返る第2回は「歌手と女優で頂点を極めた日」です。（敬称略）【笹森文彦】

1984年2月16日木曜日。第7回日本アカデミー賞の授賞式は、日本テレビ系「木曜スペシャル」で午後7時30分から約1時間30分、東京プリンスホテルから生中継された。

小柳（当時31）は映画「白蛇抄」（伊藤俊也監督）で、優秀主演女優賞を受賞した。水上勉原作で、情欲に翻弄（ほんろう）される女の悲劇を描いた官能文芸大作。「ルミ子が脱ぐ」と話題になった作品だ。

優秀主演女優賞は、他に「陽暉楼」の池上季実子、「楢山節考」の坂本スミ子、「天城越え」などの田中裕子、「時代屋の女房」などの夏目雅子。

授賞式では壇上に5人が並び、最優秀主演女優賞が発表される。

小柳は前年83年の第6回日本アカデミー賞で、映画「誘拐報道」（同監督）で最優秀助演女優賞を獲得した。だが、主演の勲章は重みも違ってくる。

「全然、取れるなんて思っていませんでした。（池上）季実子ちゃんが最有力候補だったんです」と当時の心境を明かす。

同番組の終了直後の午後9時から、TBS系で高視聴率音楽生番組「ザ・ベストテン」が始まる。

小柳の「お久しぶりね」（作詞作曲・杉本真人）は8位。前週の5位からダウンしていたが、「星の砂」（77年）以来約6年ぶりにオリコンチャートでベスト10に入るなど、ヒットしていた。

78年に始まった「ザ・ベストテン」には、「今週のスポットライト」というコーナーに2度出演した。「お久しぶりね」は、初めてのランクインだった。

同番組は、仕事の都合でスタジオに来られない歌手を追っかけて、その場から生中継するのが売りになっていた。コンサート会場や、時には新幹線の車内からでも生中継した。

回転ボードによるランキングは、下位から発表される。8位は番組の早い段階で、生中継の準備に入らないといけなかった。

「最優秀を取っても取れなくても、中継があるということは知らされていました。会場を出た、すぐの広い廊下で歌うことになっていました」。

授賞式の終盤、最優秀の候補5人が壇上に並んだ。ドラムロールが鳴った。小柳の名前が呼ばれた。

ゴールドのロングドレスを着た小柳は、両手で顔を覆い、大粒の涙を流した。

前年受賞者の松坂慶子からトロフィーを手渡され、祝福された。感想を求められ「これからも歌と芝居に頑張りたい」と、声を詰まらせて話した。

午後9時前、授賞式の生中継が終わっても、会場での催しは続いていた。その裏で、「ザ・ベストテン」の生中継が刻一刻と迫っていた。

8位の回転ボードが回る寸前に、小柳はトロフィーを持って、今度は歌手として「ザ・ベストテン」の生中継になだれ込んだ。

「興奮していたので、何を言われたのか、言ったのか覚えていません。喜びの極みの中で歌いました。自分のために中継してくれることに申し訳ないというよりも、感動しましたし、誇らしかったですね」と懐かしんだ。

最優秀主演女優賞を獲得した女優が、その授賞式会場から、今度は歌手として歌番組に生中継で歌う。過去も現在も、誰もやったことのない経験だった。

小柳は「瀬戸の花嫁」（72年）で、第3回日本歌謡大賞を受賞した。デビューから、わずか1年余で歌謡界の頂点に立った。

吉永小百合は橋幸夫とのデュエット曲「いつでも夢を」で、第4回日本レコード大賞を獲得。日本アカデミー賞では最優秀主演女優賞を4回受賞するなど、別格の存在である。

ただソロ歌手として、歌手と女優の頂点を極めたのは小柳だけである。

「デビューからしばらく、（新曲を）出せば売れるが続いた。ある時、売れなくなってスタッフと試行錯誤した。そんな時、映画の話が来て、会社に猛反対されながら、自分はこういうアーティストとして、こんなふうに表現していきたいと戦った。そして『白蛇抄』が、『お久しぶりね』が生まれた。小柳ルミ子の2度目のブームが来たんです。30歳が転機でしたね」。

84年2月16日。清純派として日本の情緒を歌ってきた小柳の、「第2章」が始まった日でもあった。（つづく）

◆小柳ルミ子（こやなぎ・るみこ） 本名・小柳留美子。1952年（昭27）7月2日、福岡市生まれ。宝塚歌劇団の同期は麻実れい、東千晃ら。最大手の渡辺プロダクションから、71年4月25日に「私の城下町」で歌手デビュー。第13回日本レコード大賞最優秀新人賞などを獲得。ヒット曲は他に「京のにわか雨」「冬の駅」「星の砂」「今さらジロー」など多数。今年3月に55周年記念曲「愛は輪廻転生」を発表。同2月には初のストレッチ本「毎日少しずつ、柔らかい体になる！」（大和出版）を発売。NHK紅白歌合戦は71年から18年連続出場。身長157センチ。血液型B。